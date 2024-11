Les médias du Moyen-Orient soulignent l’importance des visites du Premier ministre vietnamien

Le Premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, et son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh, ont assisté à la signature d'un mémorandum de coopération entre l'Académie diplomatique du Vietnam et celle du Qatar. Photo: VNA

Les visites du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Émirats arabes unis (EAU), en Arabie saoudite et au Qatar du 27 octobre au 1er novembre ont suscité une large attention de la part d’éminents médias du Moyen-Orient, qui ont déclaré que ces voyages d'affaires avaient des effets positifs sur les relations entre le Vietnam et ces pays dans les temps à venir.

Dans son récent article, le plus ancien quotidien anglophone des Émirats arabes unis, Khaleej Times, a cité l'affirmation du vice-président et Premier ministre des EAU Cheikh Mohammed bin Rashid AL Maktoum : "Le Vietnam est l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Asie et nous sommes leur plus grand partenaire commercial régional.". Cette déclaration a été faite alors que les deux pays signaient leur accord de partenariat économique intégral (CEPA), le premier accord de libre-échange du Vietnam avec un pays arabe.

Selon le Khaleej Times, le CEPA améliorera l'accès des prestataires de services des EAU à un large éventail de secteurs du marché vietnamien, notamment les affaires et les transports, l'ingénierie, les services financiers, les soins de santé, les services sociaux, le tourisme et les transports.

Dans un autre article intitulé « Vietnam – Une étoile brillante en Asie », ce quotidien a écrit que le Vietnam était devenu un acteur clé en Asie du Sud-Est avec une culture sociale en développement constant, une vie matérielle et spirituelle meilleure et une politique et une société stables. Ces dernières années, le Vietnam a vu sa réputation, son prestige et sa position s'accroître sur la scène internationale, a-t-il décrit.

Par ailleurs, l'agence de presse saoudienne (SPA), l'agence de presse officielle de l'Arabie saoudite, a rapporté la signature de l'accord-cadre de coopération entre le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam) et la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) en marge de la visite du Premier ministre Chinh. Elle a souligné que l'accord ouvrira la voie à une collaboration potentielle dans les domaines du stockage, de l'approvisionnement et du commerce de produits énergétiques et pétrochimiques.

L'Agence de presse du Qatar (QNA) a également publié un article mettant l'accent sur les relations renforcées par des intérêts communs et des visions plus larges bénéficiant aux deux parties. Elle a déclaré que les relations, développées sur la base du respect mutuel, ont été renforcées par des visites de haut niveau et des accords intersectoriels.

L'agence a noté que les deux pays avaient maintenu des échanges réguliers, des consultations et des visites de haut niveau pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir la coordination dans les forums internationaux. Elle a souligné que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh démontrait les efforts visant à faire progresser les liens bilatéraux vers une nouvelle période avec des visions plus larges. -VNA/VI