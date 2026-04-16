Les médias chinois couvrent largement les activités du SG et président vietnamien To Lam en Chine

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine, le 15 avril, les principaux médias chinois - dont CCTV, Xinhua, People’s Daily et China Daily - ont largement couvert, de manière positive, les activités du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à l’occasion de ses entretiens et rencontres avec les dirigeants chinois.

China Daily rend compte des activités du secrétaire général et président de la République To Lam et de son épouse. Photo: VNA

D’après Xinhua, lors de leur entretien tenu dans la matinée du 15 avril, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, a exprimé sa confiance dans la poursuite, par le Vietnam, de la voie socialiste sous la direction de To Lam. Il a souligné que, quelles que soient les évolutions internationales, la Chine considère toujours le Vietnam comme une priorité de sa diplomatie de voisinage et entend approfondir une coopération stratégique globale de haute qualité, selon l’orientation des "six plus".

Le China Daily rapporte que Xi Jinping a insisté sur la nécessité de valoriser le rôle particulier des relations entre les deux Partis, de renforcer les échanges de haut niveau et la confiance politique, ainsi que d’exploiter efficacement le mécanisme de dialogue stratégique "3+3" réunissant les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique.

Selon People’s Daily, lors d’une rencontre conjointe avec des jeunes des deux pays participant au programme "Itinéraire rouge d’étude et de recherche", Xi Jinping a souligné que la jeunesse constitue une force clé du développement et du progrès social et les héritiers des relations bilatérales, appelant à renforcer l’amitié sino-vietnamienne fondée sur l’esprit "à la fois camarades et frères".

Évoquant la rencontre entre To Lam et le Premier ministre du Conseil des affaires d’État, Li Qiang, CCTV et Xinhua indiquent que la Chine se dit prête à accélérer la connectivité des infrastructures, notamment ferroviaires, autoroutières et aux postes-frontières intelligents, tout en promouvant des échanges commerciaux et des investissements de meilleure qualité. Li Qiang a également appelé à développer de nouveaux axes de coopération dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les énergies nouvelles et les minerais stratégiques, ainsi qu’à organiser conjointement des activités dans le cadre de l’Année de la coopération touristique Chine-Vietnam.

Enfin, les médias chinois rapportent que le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, Zhao Leji, a qualifié l’entretien entre To Lam et Xi Jinping de "sincère, amical et fructueux". Selon lui, cette rencontre trace des orientations importantes pour l’avenir des relations bilatérales. Il a appelé les deux parties à concrétiser les consensus de haut niveau, à renforcer la confiance stratégique et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam, de manière plus approfondie et concrète.-VNA/VI