Les médias cambodgiens soulignent la constance de la politique étrangère du Vietnam

À la veille de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, au Royaume du Cambodge, prévue le 6 février, la presse cambodgienne a mis en lumière la cohérence et la continuité de la politique étrangère du Vietnam à l’égard de son voisin.

Dans un article publié le 4 février, le quotidien anglophone Khmer Times souligne que Hanoï attache une importance constante au renforcement et à l’approfondissement de ses relations avec le Cambodge, considérées comme une priorité stratégique de long terme.

Intitulé « La constance de la politique du Vietnam envers le Cambodge », l’article est signé par Uch Leang, chercheur et directeur par intérim du Département des études sur l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Institut des relations internationales relevant de l’Académie royale du Cambodge, également président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam.

L’auteur estime que le choix du Cambodge comme destination de l’une des premières visites d’État du secrétaire général Tô Lâm après le 14ᵉ Congrès national du PCV revêt une forte portée politique, illustrant clairement la priorité accordée par le Vietnam à ses relations avec les pays voisins, en particulier le Cambodge et le Laos.

Selon Khmer Times, la politique étrangère du Vietnam repose sur des principes constants : indépendance, autonomie, paix, coopération et développement, ainsi que diversification et multilatéralisation des relations internationales.

Le journal souligne que les relations Vietnam–Cambodge sont solidement institutionnalisées dans les orientations stratégiques du Parti et de l’État vietnamiens.

Le journal cambodgien estime que l’approche du Vietnam, fondée sur une coopération pratique et orientée vers les intérêts concrets des peuples des deux pays, confère à l’amitié Vietnam–Cambodge une valeur à la fois historique et prospective.

Cette coopération couvre de nombreux domaines, allant de l’économie, du commerce et de l’investissement à la défense, à la sécurité, à l’éducation, à la culture et aux échanges entre les peuples.

Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes, Khmer Times souligne que le Vietnam continue d’accorder une attention particulière au renforcement des relations bilatérales, tout en promouvant la solidarité Vietnam–Cambodge–Laos comme un facteur stratégique essentiel de stabilité et de développement durable en Asie du Sud-Est.

Le quotidien conclut que la constance de la politique vietnamienne à l’égard du Cambodge reflète l’image d’un pays épris de paix, attaché à la stabilité et au développement commun, et résolu à bâtir un partenariat durable et mutuellement bénéfique, au service de la paix et de la prospérité régionales et mondiales. -VNA/VI