Les mécanismes de coopération économique et commerciale Vietnam-États-Unis montrent leur efficacité

Les mécanismes économiques et commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis ont montré leur efficacité tout au long de 2024, selon Do Ngoc Hung, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis.

Dans une récente interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information, Do Ngoc Hung a souligné que les responsables américains avaient hautement apprécié le Vietnam en élevant leurs liens vers un partenariat stratégique intégral, qui se développe de manière plus approfondie, notant que les deux pays se considèrent comme des partenaires stratégiques de premier plan, avec des rôles et des positions de plus en plus importants dans la région et dans le monde.

Les échanges bilatéraux de janvier à octobre ont atteint 112 milliards de dollars, le Vietnam bénéficiant d'un excédent commercial de 102 milliards de dollars, soit une augmentation de 26% en glissement annuel. Les exportations américaines vers le Vietnam ont augmenté de près de 30% pour atteindre 10 milliards de dollars, a-t-il cité des statistiques de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC).

Le conseiller commercial a déclaré que le cadre de coopération entre les deux pays a été construit à plusieurs niveaux, englobant à la fois des mécanismes multilatéraux comme l'Organisation mondiale du commerce et la Coopération économique Asie-Pacifique et des accords bilatéraux tels que l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement et l'Accord commercial bilatéral. Des canaux de coopération supplémentaires ont été exploités entre des agences de niveau ministériel, des groupes de travail interministériels, des associations industrielles et des entreprises, entre autres.

L'année 2024 a été marquée par des évolutions politiques importantes aux États-Unis, culminant avec la victoire électorale de Donald Trump pour son deuxième mandat présidentiel. La prochaine administration de Donald Trump, qui devrait prendre ses fonctions en janvier 2025, devrait mettre en œuvre des politiques qui pourraient avoir un impact sur les paysages politiques et économiques mondiaux et régionaux, a-t-il déclaré.

De nombreux experts prévoient que 2025 présentera des défis pour l'économie américaine, avec des taux de croissance potentiellement faibles et une inflation élevée persistante qui pourrait entraîner un resserrement de la ceinture des consommateurs américains.

Au-delà des objectifs de coopération économique à long terme, le Bureau commercial a souligné la nécessité immédiate de gérer le déficit commercial, ce qui pourrait déclencher l'ouverture par le Département américain du Commerce d'enquêtes antidumping, antisubventions et de fraude à l'origine.

Ainsi, les entreprises devraient accorder une attention particulière aux sources de matériaux importés, en particulier celles des États-Unis, tout en continuant à améliorer la technologie et la qualité ainsi qu'à réduire les coûts pour obtenir un avantage concurrentiel même dans les cas où des tarifs sont appliqués.

Le Vietnam s'engage à maintenir les liens bilatéraux de commerce et d'investissement avec les États-Unis. La coopération dans le domaine de l'énergie traditionnelle et de l'exploitation des terres rares ouvrira de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans le contexte où les deux pays célébreront leur 30e anniversaire de relations diplomatiques en 2025.

En tant que plus grand marché d'exportation pour les produits agro-sylvo-halieutiques du Vietnam, le marché américain devrait continuer à créer un élan de croissance des exportations du Vietnam l'année prochaine. -VNA/VI