Les marques de riz ST24 et ST25 de Ho Quang Cua sont protégées en Australie

Trois marques de riz ST24 et ST25 de l'ingénieur Ho Quang Cua ont officiellement obtenu le 27 septembre le certificat de protection de marque en Australie.

L'ingénieur Ho Quang Cua. Photo : VNA



Auparavant, le 22 avril, l'Office australien de la propriété intellectuelle (IP Australia) avait reçu la demande d'enregistrement de marque pour "Rice, Best Rice in the World" pour le riz ST24, ST25 de la société T&L Global Foods Supply PTY LTD.

En mai 2021, le Service commercial du Vietnam en Australie a envoyé une note à IP Australia pour protester contre l'enregistrement des marques de riz ST24 et ST25 de la société T&L. Selon le plan de IP Australia, le 11 septembre est la date limite pour annoncer le statut de la licence d'enregistrement de marque pour le riz ST24 et ST25 de la société T&L.

Récemment, sur sa page d'accueil, IP Australia a changé le statut du dossier de la société T&L en "Périmé/Non protégé". Cela signifie que l'enregistrement par la société T&L de marques de riz ST24, ST25 "Rice; Best Rice of The World" n'a pas été accepté. IP Australia a également annoncé que trois marques de riz ST24 et ST25 de l'ingénieur Ho Quang Cua ont officiellement obtenu le certificat de protection des marques dans ce pays.

Selon l'expert de marques Ngan Tran de la société Maygust Trademark Attorneys de l'Australie, les trois marques de riz ST24 et ST25 enregistrées en Australie par l'ingénieur Ho Quang Cua sont valables du 7 juin 2021 au 7 juin 2031. Après ce temps, Ho Quang Cua peut encore le prolonger de 10 ans, sans limiter le nombre de renouvellements.