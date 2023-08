Les longanes vietnamiens trouvent des clients sur le marché thaïlandais

À partir du 18 août, les consommateurs thaïlandais pourront déguster de savoureux logans vietnamiens, nichés dans le centre commercial animé de Central World à Bangkok.

Un client achète des longanes vietnamiens au Top Market de Bangkok. Photo: VNA

Le fruit, provenant de la région du delta du Mékong et cultivé conformément aux normes rigoureuses de Global GAP, possède un code d'exportation accrédité qui le rend qualifié pour l'entrée sur le marché thaïlandais.



Avec un prix promotionnel attractif de seulement 169 bahts (près de 5 dollars) pour 500 grammes, soit environ 230.000 dongs pour chaque kilo, Central Retail Vietnam prévoit de vendre environ 2,3 tonnes de longanes vietnamiens au supermarché Tops en Thaïlande.



"Le longan vietnamien est actuellement dans sa haute saison. L'année dernière, nous avons essayé de vendre près d'une tonne de longane (vietnamien) en Thaïlande, et les gens ont vraiment aimé. C'est pourquoi nous envoyons 140 % de longane en plus en Thaïlande cette année », a déclaré Paul Le, vice-président de Central Retail Vietnam.



En juillet, Central Retail Vietnam a envoyé trois tonnes de litchi de la province vietnamienne de Bac Giang vers la Thaïlande. Ils coûtent 259 bahts par boîte, soit environ 173.000 dongs pour chaque kilo.

Son succès pour Central Retail et ses partenaires souligne non seulement la préférence des Thaïlandais pour les fruits vietnamiens, mais présente également une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de s'engager davantage en Thaïlande.