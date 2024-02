Les localités du Sud grouillent de touristes pendant le Têt du Dragon

Les localités du Sud ont connu une forte augmentation du nombre de touristes pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), ce qui marque une bonne année pour leur secteur touristique.

Le parc culturel Suoi Tiên, à Hô Chi Minh-Ville, est plein de joyeux vacanciers, le 13 février. Photo : sggp.org.vn



À Hô Chi Minh-Ville, les sites touristiques ont vu leur nombre de visiteurs augmenter de 10 à 20%. Les attractions les plus populaires comprenaient les parcs culturels Dâm Sen et Suôi Tiên, les visites de la ville en bus à impériale et les visites nocturnes sur la rivière Sai Gon.



Entre-temps, plus de 330.000 touristes se sont rendus à la ville balnéaire de Vung Tau, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, pendant les vacances du Têt, soit une hausse de 21 % sur un an.



Selon le Département provincial du tourisme, au cours des cinq premiers jours de l’année lunaire, soit du 10 au 14 février, la province a accueilli plus de 684.000 visiteurs, soit une augmentation de 2,23% sur un an, gagnant 558,42 milliards de dôngs (22,82 millions de dollars).



Dans la province méridionale de Dông Nai, le secteur touristique local a accueilli environ 150.000 visiteurs pendant les vacances, en hausse de plus de 7% sur un an, avec des revenus touristiques d’environ 75 milliards de dôngs.



Dans le même temps, le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province méridionale de Cà Mau a fait savoir que la localité a accueilli plus de 177.900 touristes pendant le Têt, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période de l’année dernière, gagnant plus de 137 milliards de dôngs. – VNA/VI