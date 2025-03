Les liens Vietnam-République de Corée transcendent toutes les épreuves

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au centre), le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc (à gauche) et le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung lors de la réunion. Photo : VNA

Aucun obstacle ne peut entraver la collaboration entre le Vietnam et la République de Corée, a affirmé mardi 4 mars le Premier ministre Pham Minh Chinh aux responsables de 35 entreprises sud-coréennes implantées au Vietnam.



Le chef du gouvernement a déclaré que les relations bilatérales, malgré des hauts et des bas et des percées, se sont développées de mieux en mieux, de manière plus globale et positive.



Il y a plus de 200.000 Vietnamiens en République de Corée et environ 200.000 Sud-Coréens au Vietnam. Le nombre d’entreprises sud-coréennes opérant au Vietnam est en augmentation, avec une échelle et des domaines d’activité en expansion. Dans le contexte d’une baisse mondiale de l’investissement total, les investissements de la nation d’Asie de l’Est au Vietnam ont continué d’augmenter.



Partageant les résultats positifs du développement socio-économique du Vietnam en 2024, il a indiqué que son environnement des investissements et des affaires a continué de s’améliorer, recevant des évaluations positives de la communauté internationale et des investisseurs.



L’économie du pays est actuellement classée 33e ou 34e au monde, et de nombreuses grandes organisations internationales ont amélioré son classement de compétitivité et ont qualifié sa solvabilité de «stable».



En outre, le Vietnam accélère le développement des infrastructures stratégiques, notamment les transports, la logistique, l’énergie et l’électricité, pour répondre aux exigences de la croissance économique.



Le gouvernement vietnamien met également l’accent sur les infrastructures numériques, sociales, culturelles, de santé et d’éducation, en mettant l’accent sur la durabilité et l’adaptation au changement climatique, tout en développant des industries clés telles que les industries de base, les industries culturelles et l’industrie du divertissement.



Des efforts sont également déployés pour accélérer la réforme administrative, la gouvernance intelligente et la restructuration organisationnelle. Cela comprend la réduction des intermédiaires, l’élimination du mécanisme de «demander-donner » et la promotion de la décentralisation et de la délégation d’autorité de manière rationalisée, efficace et efficiente.



Ces efforts visent à réduire les formalités administratives et le harcèlement, ainsi qu’à réduire les coûts et le temps pour les citoyens et les entreprises, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Pour un développement rapide et durable, le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam continue d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie du partage et l’économie créative.



Le pays élabore également des politiques fiscales conformes aux conditions actuelles et harmonisant les intérêts de toutes les parties, ainsi que des politiques de localisation, de réduction des mesures de défense commerciale et d’encouragement et d’incitation à l’investissement.



L’objectif ultime est de maintenir l’indépendance et la souveraineté de la nation, de veiller à ce que la population devienne de plus en plus prospère et heureuse et de créer le meilleur environnement pour que les investisseurs étrangers, y compris ceux de la République de Corée, puissent opérer de manière efficace et durable, a-t-il ajouté.



Le chef du gouvernement a exhorté les entreprises sud-coréennes à continuer de fournir des conseils pour aider le Vietnam à atteindre un développement rapide et durable et à créer un cadre institutionnel plus ouvert et plus favorable au bénéfice des citoyens et des entreprises.



Il leur a proposé d’accroître leurs investissements et leurs opérations commerciales au Vietnam et à reconnaître ce pays comme un pôle de développement et un maillon clé de leurs processus de production et d’affaires, ainsi que de leurs chaînes d’approvisionnement.

Il a également encouragé la promotion du transfert de technologies avancées et d’avancées scientifiques de la République de Corée vers le Vietnam, ce qui contribuera à augmenter le taux de localisation.



En outre, il a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière de formation des ressources humaines, en envisageant d’envoyer des experts coréens et des travailleurs hautement qualifiés au Vietnam, et en accueillant activement des travailleurs vietnamiens qualifiés dans la nation d’Asie de l’Est.



Le Vietnam s’engage à toujours accompagner les entreprises pour s’assurer qu’elles fonctionnent conformément à la loi, de manière saine et efficace ; et en même temps, il est prêt à écouter les suggestions, à renforcer la compréhension mutuelle et à améliorer l’efficacité de la coopération.



Le pays espère que les entreprises sud-coréennes qui investissent au Vietnam continueront de se développer, sur la base du partenariat stratégique global entre les deux pays, dans l’esprit de « travailler ensemble, gagner ensemble et se développer ensemble », a-t-il affirmé.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la République de Corée et ses entreprises d’avoir accompagné le Vietnam dans son processus de développement et d’intégration internationale, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du pays.



En ce qui concerne les préoccupations des entreprises concernant les liens économiques entre le Vietnam et les États-Unis, il a mis l’accent sur leur partenariat stratégique global ainsi que sur la nature complémentaire des deux économies.



La partie vietnamienne a également engagé de manière proactive les secteurs et les entreprises américaines pour renforcer la coopération bilatérale et promouvoir la compréhension mutuelle afin de rendre la collaboration économique à égalité avec le partenariat.



Simultanément, le Vietnam a résolu les problèmes rencontrés par les partenaires américains de manière juste et raisonnable et conformément aux réglementations et aux lois des deux parties, notamment en révisant les politiques fiscales pour s’assurer qu’elles sont raisonnables, harmonieuses et bénéfiques pour les deux parties, et en promouvant un commerce plus équilibré.



Il a noté que le monde connaît des changements rapides et imprévisibles, ouvrant de nombreuses opportunités mais posant également des défis au développement de chaque pays et région, en particulier des pays en développement et sous-développés. Cela nécessite une approche globale, centrée sur les personnes et globale, une solidarité internationale renforcée, ainsi que la formulation de réponses rationnelles, garantissant des avantages harmonisés et des risques partagés entre les entités pour coexister et se développer ensemble dans un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement.



Au cours des dernières années, le partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée n’a cessé de se développer, la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement étant un pilier important. La République de Corée e l’Est reste le plus grand investisseur étranger et le plus grand marché source de tourisme du Vietnam. Elle a enregistré plus de 92 milliards de dollars dans plus de 10.000 projets au Vietnam.



L’année dernière, le commerce bilatéral a atteint 81,5 milliards de dollars, les importations du Vietnam en provenance de la République de Corée s’élevant à 55,9 milliards de dollars.

L’ambassadeur de la République Corée au Vietnam Choi Young-sam, le président de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam Ko Tae-yeon et les dirigeants d’entreprises coréennes ont salué le climat des investissements et des affaires du Vietnam, soulignant les efforts importants du pays pour compléter son cadre juridique, réviser et compléter de nombreuses lois pour faciliter les investissements et les activités commerciales.



Ils ont particulièrement apprécié les fréquentes réunions du Premier ministre avec les entreprises pour écouter et résoudre leurs difficultés et obstacles, contribuant à consolider la confiance des investisseurs.



La partie sud-coréenne a déclaré qu’elle était prête à accompagner le Vietnam dans son processus de développement économique, en particulier en investissant dans des projets majeurs tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et les centrales nucléaires ainsi que dans les domaines de la haute technologie, de l’électronique, de l’énergie verte, des nouveaux matériaux, de la logistique, de la finance et des produits pharmaceutiques, entre autres.



Exprimant leurs inquiétudes quant à l’impact des changements de politique dans certains pays, ils ont suggéré au gouvernement vietnamien, aux ministères, aux secteurs et aux localités d’élaborer des plans de réponse efficaces. Ils ont recommandé au Vietnam de continuer à améliorer et à stabiliser les politiques juridiques, en particulier le cadre juridique des industries de haute technologie telles que l’IA et les semi-conducteurs, et de mettre en œuvre efficacement les politiques de TVA et de taxes nationales d’import-export.



En outre, il est nécessaire de faciliter l’accès des entreprises au Fonds de soutien à l’investissement, de simplifier les procédures administratives et les processus de mise en œuvre, de raccourcir le temps de prise de décision et d’octroi des licences d’investissement, d’améliorer les services logistiques et de stabiliser l’approvisionnement en électricité, ont-ils souligné. – VNA/VI