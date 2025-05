Les liens entre le PCV et le PRU constituent une base solide pour les relations entre le Vietnam et la Russie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, (gauche) et Dmitri Medvedev, président du Parti Russie unie (PRU) et vice-président du Conseil de sécurité russe. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a rencontré Dmitri Medvedev, président du Parti Russie unie (PRU) et vice-président du Conseil de sécurité russe, à Moscou le 9 mai (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle en Russie.



Dmitri Medvedev a souligné l'importance de la visite du dirigeant vietnamien du Parti, autant plus que les deux pays célèbrent des événements historiques majeurs, notamment le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, soulignant que cette visite contribuerait à approfondir l'amitié traditionnelle et la confiance mutuelle entre les deux Partis et les deux pays.



Le dirigeant russe a félicité le Vietnam pour ses récents accomplissements sous la direction du PCV et du secrétaire général To Lam, exprimant sa conviction que le Vietnam poursuivra résolument sa marche vers le développement durable, l'indépendance et une intégration globale et intensive.



To Lam s'est réjoui d'avoir participé au 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, d'avoir effectué une visite officielle en Russie et d'y avoir rencontré ses amis et camarades.

Il a souligné que la victoire de la Grande Guerre patriotique avait contribué au succès de la Révolution d'août 1945, qui a conduit à la création de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam). La commémoration du 80e anniversaire de la victoire est l'occasion de rendre hommage à l'Union soviétique et aux forces progressistes du monde entier, et de rappeler aux jeunes générations les sacrifices consentis par leurs ancêtres pour la paix et la liberté.



Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le développement dynamique de la Russie sous la direction du président Vladimir Poutine et du PRU, affirmant que le Vietnam accordait toujours une grande importance au renforcement et à l'élargissement de son partenariat stratégique global avec la Russie.



La coopération entre le PCV et l'URP constitue une base solide pour le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, a-t-il affirmé.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens se souviennent toujours du précieux soutien apporté par l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie à la lutte de libération nationale du Vietnam par le passé, ainsi qu'à ses efforts de développement national actuels, a-t-il déclaré. Il a ajouté que dans un contexte de changements mondiaux rapides, le Vietnam accorde une importance particulière à son amitié traditionnelle avec la Russie et se tient prêt à collaborer étroitement avec ce pays pour renforcer leurs liens dans des domaines clés, notamment la politique, la sécurité et la défense, l'énergie, l'éducation et la formation, la culture et les échanges interpersonnels.



Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs axes majeurs pour renforcer les relations entre les deux Partis et les deux pays. Ils ont affirmé leur engagement à consolider davantage la confiance politique par des échanges de haut niveau et une coopération étroite entre le PCV et l'URP, posant ainsi les bases de relations durables et à long terme. Ils ont également convenu de renforcer la coopération entre les jeunes afin de préserver les relations traditionnelles entre les deux Partis et les deux peuples.



To Lam et Dmitri Medvedev ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et d'explorer de nouveaux domaines de collaboration, notamment la défense, la sécurité, le pétrole et le gaz, l'économie et le commerce, les sciences et les technologies, les infrastructures de transport, l'aviation, l'espace, l'intelligence artificielle, l'éducation et la formation, la cybersécurité, la culture et le tourisme.



Ils ont également eu une discussion approfondie sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant d'intensifier la coordination au sein des forums régionaux et internationaux, notamment les Nations Unies, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'ASEAN, entre autres.



To Lam a saisi l'occasion pour inviter Dmitri Medvedev à se rendre à nouveau au Vietnam prochainement. - VNA/VI