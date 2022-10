Les leaders Nguyên Phu Trong et Xi Jinping s'entretiennent à Pékin

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping ont affirmé lors de leur entretien, lundi 31 octobre à Pékin, leur volonté de hisser constamment les liens Vietnam-Chine à un nouveau palier.

Vue de l'entretien entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le secrétaire général Xi Jinping. Photo: VNA

Le secrétaire général et président Xi Jinping a chaleureusement salué la visite officielle du secrétaire général Nguyên Phu Trong et de la délégation de haut niveau l’accompagnant, soulignant l’importance particulière de cette visite qui est la première d’un dirigeant étranger en Chine au lendemain du 20e Congrès national du PCC et la première du secrétaire général Nguyên Phu Trong après le 13e Congrès national du PCV.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a salué à nouveau le succès du 20e Congrès national du PCC, félicité le secrétaire général et président Xi Jinping pour son élection en tant que secrétaire général du PCC du 20e mandat, "noyau dirigeant" du Comité central du PCC et de l’ensemble du PCC. Il a estimé que le 20e Congrès national du PCC est important et significatif sur le long terme pour le développement de la Chine qui s’engage dans la nouvelle marche de l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne et s’achemine vers la réalisation de l’objectif du deuxième centenaire.



Le Vietnam attache toujours une grande importance et accorde une priorité absolue au développement de ses relations de partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine, a-t-il affirmé, soulignant que les deux pays sont liés par monts et fleuves, deux pays socialistes dirigés par les partis communistes, entretiennent des relations d’amitié traditionnelle qui ont été soigneusement cultivées et consolidées par les présidents Hô Chi Minh et Mao Zedong, ainsi que par les dirigeants prédécesseurs.

Le secrétaire général et président Xi Jinpinglors de l'entretien à Pékin, le 31 octobre. Photo: VNA





Le secrétaire général et président Xi Jinping s’est félicité les rélisations enregistrées ces derniers temps par le Vietnam, notamment dans le déploiement de la résolution du 13e Congrès national du PCV, exprimant sa conviction que sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam va réaliser avec succès les objectifs et tâches fixées par le 13e Congrès national du PCV, de faire rapidement du Vietnam un pays doté d’une industrie moderne, d’atteindre l’objectif de rendre le peuple riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.



Il a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois attachent une grande importance aux relations avec le Vietnam ; souhaitent et sont prêts à œuvrer avec le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour renforcer sans cesse l’amitié et la coopération entre les deux pays, amener le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine à se développer de manière saine et stable selon la devise "voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir" et l’esprit de "bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat", à porter sans cesse les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement sain et des progrès des liens entre les deux Partis et les deux pays, marqué notamment par quatre entretiens téléphoniques entre les deux secrétaires généraux depuis 2020 sans compter plusieurs échanges de télégrammes, ainsi que la coopération économique florissante entre les deux pays – le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine dans l’ASEAN, et son sixième dans le monde.

Le Vietnam et la Chine ont convenu de continuer à maintenir des échanges et contacts de haut niveau pour renforcer la compréhension mutuelle et régler à temps les problèmes émergents ; de maintenir la situation globale amicale et la dynamique de développement sain et stable des relations Vietnam-Chine ; de promouvoir le rôle d’orientation stratégique des relations entre les deux Partis ; d’intensifier les échanges d’expériences en matière d’édification du Parti et du système politique, de prévention et de lutte contre la corruption, et de protection des bases idéologiques du Parti.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir les mécanismes de coopération existants entre les deux Partis et les deux pays ; d’approfondir davantage la coopération bilatérale dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité ; de renforcer la coopération bilatérale entre leurs gardes-frontières et forces chargés de l’application de la loi et se coordonner efficacement dans les forums multilatéraux.

Lors de leur entretien, les deux secrétaires généraux se sont accordés sur la nécessité de promouvoir fortement et d’améliorer l’efficacité de la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, soulignant que le Vietnam et la Chine sont des partenaires commerciaux très importants et potentiels l’un pour l’autre.

Le secrétaire général et président Xi Jinping a affirmé que la Chine fera des efforts pour maintenir l’élan de développement des relations commerciales sino-vietnamiennes de plus en plus équilibrées et créer des conditions favorables permettant au Vietnam d’exporter ses produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers le marché chinois dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu de résoudre les problèmes en suspens dans les relations bilatérales, à promouvoir la connectivité avec l’initiative "la Ceinture et la Route" sur la base de l’adéquation avec les besoins, les intérêts et les stratégies de développement durable de chaque partie ; d’élargir leur coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de la science et de la technologie et de la santé. La partie chinoise s’est engagée à fournir au Vietnam au moins 1.000 bourses gouvernementales et à former au moins de 1.000 enseignants du chinois pour le Vietnam.

Les deux secrétaires généraux ont souligné que l’amitié entre les deux peuples constitue le fondement social et la source de force pour que les relations entre les deux pays se développent de manière heureuse et durable. Ils ont proposé de faciliter les déplacements des deux peuples, de reprendre au plus tôt les vols commerciaux ainsi que de promouvoir les liens touristiques et commerciaux et la coopération entre leurs localités, notamment celles à la frontière commune.

En ce qui concerne les questions frontalières et territoriales, les deux parties ont convenu de renforcer la gestion efficace de la ligne frontalière conformément aux documents et accords signés entre les deux parties, de promouvoir le fonctionnement précoce du projet pilote de coopération touristique dans la zone paysagère des chutes de Ban Giôc (Vietnam) et Detian (Chine).

Concernant la question maritime, les deux secrétaires généraux ont estimé qu’il s’agit d’un problème en suspens dans les relations entre les deux pays, le maintien de la paix et de la stabilité en mer est très important pour le développement des deux Partis et deux pays.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de l'entretien à Pékin, le 31 octobre. Photo: VNA



Le leader vietnamien a invité les deux parties à observer les perceptions communes de haut niveau, à respecter les intérêts légaux et légitimes de chacun et à règler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), en promouvant les mécanismes de négociation maritime, la délimitation et la discussion sur la coopération au développement ; à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en s’efforçant d’élaborer un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, y compris la CNUDM de 1982.

Au nom du Parti et de l’État vietnamiens, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a cordialement invité le secrétaire général et président Xi Jinping à se rendre le plus rapidement possible au Vietnam. Le secrétaire général et président Xi Jinping a sincèrement remercié et accepté l’invitation avec plaisir.