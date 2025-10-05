Les jouets traditionnels dominent le marché de la Fête de la mi-automne

À l’approche de la Fête de la mi-automne (Trung Thu), les rues de la capitale s’illuminent de mille couleurs. Dans les vieux quartiers, les lanternes étoilées, les tambours et les masques en papier mâché remplacent peu à peu les jouets importés. Cette évolution du marché témoigne d’un changement profond des habitudes de consommation : les Vietnamiens redécouvrent le charme et la valeur culturelle des jouets traditionnels, symbole d’un héritage transmis de génération en génération.

Selon les commerçants, environ 70 à 80 % des produits proposés cette année sont des articles artisanaux : lanternes en étoile, têtes de lion, tambours, masques, lanternes tournantes ou encore modèles en forme de carpe, de chat ou de lapin. Ces jouets, façonnés à la main, incarnent non seulement la créativité vietnamienne mais aussi la mémoire vivante d’un patrimoine culturel profondément enraciné.

Dans les rues de Hàng Ma et Hàng Luoc, hauts lieux du commerce festif de Hanoï, les vitrines et trottoirs se parent d’un rouge éclatant. Les lanternes suspendues se balancent au gré du vent, les tambours résonnent, les enfants s’émerveillent. Le marché offre une diversité remarquable de produits à prix abordables et relativement stables : les petites lanternes étoilées se vendent entre 20.000 et 30.000 dôngs, les grandes entre 50.000 et 70.000 dôngs ; les masques en papier mâché coûtent de 20.000 à 50.000 dôngs, et les tambours entre 40.000 et 100.000 dôngs.

Les touristes étrangers choisissent des articles pour la fête de la mi-automne dans la rue Hang Ma. Photo . VNA

Outre la stabilité des prix, la créativité est à l’honneur. De nouveaux modèles apparaissent, alliant matériaux durables, légèreté et esthétique moderne. Certaines lanternes revisitées, notamment celles en forme de carpe, séduisent par leurs motifs délicats et leurs couleurs vives, tout en préservant l’esprit du Trung Thu d’antan.

Malgré l’émergence de nombreuses nouveautés, la lanterne étoilée demeure le produit emblématique de la Fête. Mme Nguyên Hang, propriétaire d’une boutique sur la rue Hàng Luoc, indique que depuis le septième mois lunaire, elle privilégie les produits artisanaux nationaux et réduit les jouets importés. « Les parents recherchent désormais des articles traditionnels, sûrs et respectueux de l’environnement. C’est une tendance claire et durable », souligne-t-elle.

Pour beaucoup de familles hanoïennes, acheter des jouets pour la Fête de la mi-automne ne se limite pas à un simple acte de consommation. C’est une manière de faire revivre les souvenirs d’enfance, de partager un moment de convivialité et de transmettre aux jeunes générations les valeurs familiales et culturelles vietnamiennes.

Mme Nguyên Thu Huyên, venue du quartier de Cua Nam, confie : « Chaque année, j’emmène mes enfants à Hàng Ma. Ce n’est pas seulement pour acheter des jouets, mais pour qu’ils ressentent la magie du Trung Thu traditionnel, découvrent les figurines en pâte de riz, les masques colorés, les lanternes étoilées. C’est une expérience unique qu’aucun supermarché ne peut offrir. »

Les rues bondées accueillent également de nombreux jeunes venus admirer les étals, se photographier et s’imprégner de cette ambiance chaleureuse. Ainsi, le Trung Thu n’est plus seulement une fête d’enfants, mais un moment de partage intergénérationnel où la culture vietnamienne s’exprime dans toute sa vitalité.

Parallèlement, quelques jouets modernes – super-héros, poupées ou lanternes à LED – restent présents sur le marché, à des prix variant de 100.000 à 250.000 dôngs. Mais ces produits ne dominent plus : les consommateurs se montrent de plus en plus attentifs à la provenance, à la sécurité et à la valeur éducative des articles qu’ils achètent.

Selon plusieurs commerçants, les jouets importés, principalement venus de Chine, perdent du terrain en raison des inquiétudes sur leur qualité et leur origine. À l’inverse, les produits artisanaux vietnamiens gagnent la confiance des acheteurs grâce à leur authenticité, leur sécurité et leur lien fort avec la culture nationale.

Ainsi, le marché de la Fête de la mi-automne 2025 consacre le grand retour des jouets traditionnels vietnamiens. Lanternes étoilées, tambours et masques en papier ne sont pas de simples objets de divertissement : ils sont les témoins d’une identité, d’une mémoire et d’un savoir-faire transmis au fil du temps. Ce renouveau illustre parfaitement la devise « Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens », affirmant la fierté d’un peuple attaché à ses racines et à son patrimoine culturel. - VNA/VI