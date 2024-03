Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’exposent à Hô Chi Minh-Ville

Emmanuelle Pavillon-Grosser (veston rouge), consule générale de France, présente des sites où se dérouleront les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en France. Photo: CVN

L’exposition intitulée «En route vers Paris 2024» se déroule du 6 mars jusqu’à la fin du mois de mai sur les murs d’enceinte extérieure du consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville. L'exposition présente treize sites de compétition des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, qui se tiendront de juillet à septembre 2024.

L’objectif de l’exposition «En route vers Paris 2024» est de faire vivre les Jeux dans l’ensemble du territoire français, mettant en avant les épreuves qui auront lieu dans des grandes villes telles que Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux, ainsi que dans des villes moins touristiques comme Châteauroux et Saint-Étienne, et même en outre-mer, notamment en Polynésie française.

Lors de la séance d’inauguration du vernissage, Emmanuelle Pavillon-Grosser, consule générale de France, a présenté au public de Hô Chi Minh-Ville le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Elle a rappelé les jalons importants de ces Jeux et souligné que la France est prête à accueillir 800 compétitions, à garantir l’hébergement et le déplacement de 15.000 sportifs et athlètes, ainsi que des milliers de volontaires qui contribueront à la réussite de cet événement sportif majeur.

On prévoit que 11,3 millions de visiteurs sont attendus pour les Jeux Olympiques, du 26 juillet au 11 août, et 3,8 millions pour les Jeux Paralympiques, du 28 août au 8 septembre. De plus, 4 milliards de téléspectateurs devraient visionner les Jeux Paris 2024, soit plus de la moitié de la population mondiale. La cérémonie d’ouverture, considérée comme un événement exceptionnel, aura lieu sur la Seine, autour des sites historiques et emblématiques de France, dont la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe et le Pont Alexandre III.

Selon la diplomate française, les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques sont reconnus non seulement pour leur beauté architecturale et leur valeur patrimoniale, mais également pour leur respect de l’environnement. C’est la 3e fois que ces jeux d’été se déroulent en France, après 1900 et 1924.

Rencontre avec l’architecte du Stade de France

Le consulat général de France a eu l’honneur de recevoir Michel Regembal, l’un des architectes du célèbre Stade de France, le seul stade au monde à avoir accueilli tous les plus grands événements sportifs mondiaux (à l'exception du Super Bowl).

Lors de sa conception, les architectes du Stade de France ont imaginé une toiture en forme d’anneau, conçue comme un symbole d’universalité, avec l’idée d’accueillir un jour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette vision se concrétise cette année puisque le Stade de France accueillera l’athlétisme et le tournoi de rugby à 7, ainsi que la cérémonie de clôture des Jeux, réunissant les athlètes du monde entier au cœur d’une arène de 80.000 places.

L’architecte Michel Regembal a présenté au public de Hô Chi Minh-Ville le Stade de France, situé dans le quartier de la Plaine Saint-Denis à Saint-Denis. Son chef-d’œuvre qui a marqué la réputation de la ville, rappelant que le Stade de France est aujourd’hui la plus grande scène nationale et qu’il est labellisé comme une architecture remarquable du XXe siècle. – CVN/VI