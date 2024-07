Les jeunes Vietnamiens d’outre-mer commémorent les rois Hung. Photo : VNA

Une délégation de 120 jeunes Vietnamiens résidant à l'étrangervenus de 27 pays et territoires du monde entier ont assisté, le 15 juillet, à une cérémonie d'offrande d'encens au temple de Thuong et au temple dédié au Père Lac Long Quan dans la zone des reliques historiques du temple des Rois Hung à la province septentrionale de Phu Tho.

Cette excursion marque le début du Camp d'été Vietnam 2024, visant à reconnecter la jeunesse vietnamienne avec ses racines culturelles et historiques.

Au palais Kinh Thien sur la montagne Nghia Linh, la délégation a offert de l'encens, des fleurs et des offrandes en commémoration des rois Hung, les fondateurs légendaires du Vietnam.

Le Camp d'été Vietnam 2024 se déroulera du 14 au 29 juillet dans 12 provinces et villes du pays, dont Hanoï, Phu Tho, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien-Hue.

Organisé pour la première fois en 2004, ce camp, un programme annuel organisé par le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer (SCOV) en coordination avec les agences compétentes, a amené des milliers de jeunes Vietnamiens d'outre-mer exceptionnels âgés de 16 à 24 ans à visiter leur pays d'origine. - VNA/VI