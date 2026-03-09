Les jeunes de l’ASEAN débattent de l’avenir de la région dans le cadre de l’AFF NextGen

Délégués participant à l'atelier intitulé « ASEAN Future Forum NextGen : Strategy and Skills for Regional Leadership ». Photo: VNA

Le 9 mars, un atelier intitulé « ASEAN Future Forum NextGen : Strategy and Skills for Regional Leadership » (Génération suivante du Forum sur l’Avenir de l’ASEAN 2026 : stratégies et compétences pour le leadership régional) a débuté à Jakarta (Indonésie), réunissant de jeunes leaders prometteurs d’Asie du Sud-Est.



L’événement de deux jours, organisé par la mission du Royaume-Uni auprès de l’ASEAN en collaboration avec l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV), vise à créer une plateforme permettant aux jeunes de participer plus activement aux discussions sur l’avenir de la région et à préparer les activités du Forum sur l’Avenir de l’ASEAN (AFF).



Lors de l’atelier, l’ambassadrice du Vietnam auprès de l’ASEAN, Ton Thi Ngoc Huong, a souligné que la participation de jeunes leaders venus de toute l’ASEAN et du Royaume-Uni apporterait une nouvelle énergie au partenariat dynamique ASEAN–Royaume-Uni, qui s’était développé au cours des cinq dernières années.



Elle a exprimé l’espoir que les idées issues de l’atelier pourraient être proposées à l’AFF 2026, afin de représenter la voix de la jeune génération dans la définition de l’avenir de l’ASEAN.



Le chef adjoint de la mission du Royaume-Uni auprès de l’ASEAN et conseiller politique et de sécurité, Ben Matthews, a déclaré que Londres souhaitait coopérer avec l’ASEAN pour promouvoir plusieurs priorités, notamment la sécurité sanitaire, la transition verte, l’intégration économique et le rôle des femmes dans la paix et la sécurité.



S’exprimant auprès de la VNA, Dao Minh Hoang, représentant du Vietnam à l’événement, a estimé que les échanges organisés lors de l’atelier offraient aux jeunes de l’ASEAN un espace pour partager leurs compétences et renforcer la coopération régionale.



Le programme permet aux participants d’approfondir leurs connaissances sur la construction de la Communauté de l’ASEAN, la Vision de l’ASEAN pour 2045 et les mécanismes de coopération du bloc régional.



L’atelier constitue une étape préparatoire à la Table ronde des jeunes de l’AFF, prévue prochainement à Hanoï, où les participants poursuivront leurs discussions en vue d’élaborer la Déclaration sur la vision de la jeunesse de l’AFF 2030, reflétant les aspirations des jeunes d’Asie du Sud-Est pour une région pacifique, innovante et durable. – VNA/VI