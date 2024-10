Les investisseurs optimistes sur le marché immobilier industriel du Vietnam

Les investisseurs sont optimistes quant à la croissance du marché immobilier industriel du Vietnam en raison de la situation stratégique du pays, de la solidité de ses infrastructures et de la demande croissante d'espaces industriels, en particulier de parcs industriels répondant aux normes écologiques, selon une étude de marché.

Opérations stables

Le conseiller en immobilier commercial Knight Frank a déclaré que bien que les investisseurs aient hésité à rejoindre le marché en raison des incertitudes économiques mondiales associées aux changements de politique, le marché a montré des signes de reprise au troisième trimestre avec des augmentations de l'offre d'entrepôts et des prix de location dans le sud. Quelque 92 000 mètres carrés d'usines prêtes à construire et 174 400 mètres carrés d'entrepôts prêts à construire ont été lancés, en hausse de 2% et 3% respectivement par rapport au trimestre précédent.

L'absorption nette de terrains industriels au cours de la période de juillet à septembre a été de 83 hectares, en hausse 14,7% par rapport au deuxième trimestre. Les provinces de Long An, Ba Ria – Vung Tau et Binh Duong émergent comme des points positifs en matière d'investissement, car elles ont attiré diverses entreprises opérant dans différents secteurs.

Knight Frank a estimé que le développement de nouveaux parcs industriels devrait renforcer l'attrait du Sud pour les investisseurs.

Dans le Nord, les prix de location des entrepôts prêts à l'emploi ont atteint en moyenne 5 dollars par mètre carré par mois, en hausse de 0,6% par rapport au trimestre précédent et de 3,4% par rapport à l'année précédente, reflétant la demande croissante d'espaces industriels modernes et de haut niveau.

Bac Ninh est un haut lieu de la location de biens industriels, bénéficiant d'un emplacement stratégique et d'infrastructures robustes. La première phase de l'expansion du centre industriel de Yen Phong est en cours de construction tandis que KTG Industrial Yen Phong a attiré des locataires de divers secteurs.

Entre-temps, le pôle industriel BWID ESR Nam Dinh Vu dans la ville de Hai Phong a ajouté plus de 70.000 mètres carrés d'entrepôts au marché.

Malgré une forte augmentation de l'offre, les zones industrielles du nord ont enregistré des taux d'occupation élevés, d'environ 90 % en moyenne.

Il est positif de voir la construction continue d'usines prêtes à l'emploi, ce qui améliore les choix d'investissement lorsque l'on considère le Vietnam comme une destination pour démarrer ou étendre ses opérations. Les propriétaires sont en concurrence les uns avec les autres, ce qui crée invariablement un bon environnement pour les occupants et encourage la croissance. La gamme de produits désormais disponible est importante et comprend des développements avec une accréditation environnementale qui permet au Vietnam de mieux se conformer aux exigences de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a déclaré Alex Crane, directeur général de Knight Frank Vietnam.

Priorité aux terrains industriels verts

Canalisant l'augmentation des investissements directs étrangers au Vietnam, les entreprises étrangères ont une demande accrue de grands espaces de production et d'entrepôts pour soutenir leurs opérations. Selon une enquête de KPMG portant sur 200 entreprises d'IDE, avec l'emplacement, l'offre de main-d'œuvre et l'infrastructure logistique, les parcs industriels répondant aux critères écologiques deviennent l'une des principales priorités des entreprises d'IDE.

Le gouvernement vietnamien s'est fixé pour objectif de devenir un pays développé d'ici 2045 et d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Dans ce contexte, les zones industrielles vertes du pays ont un avantage sur les zones traditionnelles car elles utilisent la technologie, l'image de marque et les prêts concessionnels en vertu d'un décret gouvernemental.

Le modèle de parc industriel écologique (EIP) a été lancé en 2014 avec le soutien d'organisations internationales. Il a été développé à Hai Phong, Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville au cours de la période 2020-2024, contribuant à augmenter le produit intérieur brut (PIB) de 0,8 à 7 points de pourcentage et à réduire les émissions de 8% à 70%.

Le directeur principal de l'immobilier industriel chez Savills Hanoi, Thomas Rooney, a déclaré qu'environ 80% à 85% des entreprises à capitaux étrangers ont des normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) strictes lors du choix des entrepôts et des usines.

Le Vietnam devrait adopter la durabilité pour concurrencer les marchés régionaux comme la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie, où des produits industriels verts ont été développés avec succès, a-t-il suggéré.

Avison Young, agent immobilier commercial du Vietnam, a recommandé au Vietnam de finaliser la réglementation juridique relative au développement des EIP, de mettre en place des mécanismes de financement vert et de commencer à investir dans la recherche et le développement de technologies durables.

En outre, il est nécessaire que le pays modernise ses infrastructures pour répondre aux exigences des EIP, organise des formations sur la gestion des parcs industriels verts et s'efforce de sensibiliser le public aux avantages de la durabilité, a-t-il ajouté. – VNA/VI