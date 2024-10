Les investisseurs étrangers s'intéressent au développement vert et à la production de puces semi-conductrices au Vietnam

Le développement vert, propre et la production de puces semi-conductrices font partie des secteurs au Vietnam qui intéressent les investisseurs étrangers, selon Don Lam, PDG et partenaire fondateur de VinaCapital lors de la conférence des investisseurs 2024, organisée par VinaCapital les 8 et 9 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Don Lam a déclaré que plus de 130 investisseurs étrangers ont assisté à l'événement avec des intervenants provenant de divers secteurs et domaines, de startups technologiques, de sociétés industrielles et de grandes institutions financières. Le nombre de participants est 20% supérieur à celui de l'année précédente, ce qui montre leur intérêt pour le marché vietnamien qui connaît des signaux plus positifs.

Les discussions de cet événement ont couvert un large éventail de sujets, notamment les perspectives économiques et du marché boursier, les politiques de croissance, les tendances de consommation intérieure, les secteurs bancaire et immobilier, ainsi que les énergies renouvelables et les crédits carbone.

Don Lam a identifié le développement vert, propre et les semi-conducteurs comme les principaux domaines d'intérêt des investisseurs étrangers, en particulier européens. Il a notamment mentionné un investisseur souhaitant investir plus d'un milliard de dollars dans un centre de données qui devrait utiliser de l'électricité propre.

Concernant les perspectives d'investissement, Alex Hambly, directeur des investissements chez VinaCapital, a présenté une analyse des opportunités à court et long terme au Vietnam.

À court terme, il prévoit une croissance économique robuste, stimulée par un environnement de taux d'intérêt bas et des politiques favorables au marché immobilier, qui devraient stimuler la consommation et la croissance du PIB.

Pour la croissance à long terme, Alex Hambly a identifié trois moteurs principaux interconnectés : l'industrialisation soutenue par les IDE, la relocalisation de la production, et l'expansion de la classe moyenne.

Créé en 2003, VinaCapital est l'un des principaux groupes d'investissement et de gestion d'actifs au Vietnam avec une valeur totale de 3,7 milliards de dollars. En plus de VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) - une société d'investissement à capital fixe cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres, le groupe gère des fonds ouverts, des fonds négociés en bourse (ETF), des comptes fiduciaires et des fonds d'investissement nationaux au service des investisseurs nationaux et étrangers.

Lancée en 2005, la conférence annuelle des investisseurs de VinaCapital continue de jouer un rôle central dans la présentation du Vietnam aux investisseurs internationaux et la promotion des opportunités d'investissement dans le pays. -VNA/VI