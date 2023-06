Les investisseurs chinois exhortés à étendre leurs investissements au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les investisseurs chinois à continuer à étendre leurs investissements au Vietnam, lors d’un forum de coopération en matière d’investissement et de commerce Vietnam – Chine tenu mercredi 28 juin à Pékin.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des dirigeants de grands groupes économiques chinois. Photo: VNA

Le gouvernement du Vietnam garantit un climat d'investissement ouvert et sain pour les investisseurs, dans l’esprit d’« intérêt commun, risque partagé », a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les organes compétents vietnamiens et chinois continuent d'examiner et de perfectionner le cadre juridique, les mécanismes et les politiques, ainsi que d'améliorer le climat d’affaires, afin de créer des conditions propices aux entreprises, promouvant ainsi l’investissements et le commerce entre les deux pays.



Le chef du gouvernement vietnamien a insisté sur la nécessité d’un groupe de travail spécialisé dans le commerce et l'investissement pour promouvoir ces activités de manière plus substantielle et plus efficace.



Le Vietnam continuera à assurer la stabilité sociopolitique, à renforcer la défense et la sécurité nationales et à promouvoir les relations extérieures et l'intégration internationale, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays maîtrise toujours l’inflation et se concentre sur la promotion des moteurs de croissance.



S’agissant des investissements directs étrangers (IDE), Pham Minh Chinh a indiqué que le gouvernement vietnamien encourageait les projets dans les domaines de la haute technologie, de l'innovation, de la recherche et développement, ainsi que ceux favorisant la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur, outre l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et le développement durable.



En particulier, le Vietnam appelle les entreprises et les investisseurs chinois à participer à l’investissement dans le développement d’infrastructures stratégiques telles que chemins de fer, autoroutes…, a-t-il ajouté.



Selon des données chinoises, le Vietnam est le 4e partenaire commercial de la Chine dans le monde. Le commerce bilatéral en 2022 a atteint 175 milliards de dollars, soit un quart du commerce entre la Chine et l'ASEAN.



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des dirigeants des groupes Texhong, Runergy, Energy China, GOERTEK, TCL, Tianneng Power et Chang Cheng. Ce sont des groupes qui font de gros investissements et qui souhaitent développer leurs activités au Vietnam.

Les hommes d’affaires chinois ont émis leur souhait de continuer à accroître les investissements au Vietnam dans certains domaines tels que l'énergie, les infrastructures de parcs industriels, les logements sociaux, l’automobile, la recherche et développement..., souhaitant bénéficier de conditions plus favorables à leurs activités.



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté les efforts du Vietnam pour améliorer son climat d’investissement. Il a également suggéré aux entreprises de prêter attention à la protection de l'environnement, à l’amélioration des conditions de vie de leurs travailleurs et aux activités de bien-être social...