Les International Travel Awards 2022 récompensent deux complexes touristiques vietnamiens

Le Melia Ba Vi Mountain Retreat et le Wind Boutique Resort & Spa viennent de recevoir des prix touristiques internationaux.

Le Melia Ba Vi Mountain Retreat a été honoré par les International Travel Awards 2022 dans la catégorie Best Wellness Resort. Ce complexe, situé au milieu du parc national de Ba Vi, en banlieue de Hanoi, est une combinaison de l'architecture coloniale française et de la campagne vietnamien.

Certaines des expériences préférées des touristes ici sont de faire du vélo à travers la forêt, dans l'espace calme des montagnes et d'écouter le chant des oiseaux et les ruisseaux qui coulent. De plus, vous pouvez faire de la randonnée pour vous immerger dans la nature préservée du parc national de Ba Vi. Les itinéraires de randonnée qui traversent la forêt offrent tous une expérience inoubliable.

Le Wind Boutique Resort & Spa, dans la ville de Vung Tau, a été honoré aux International Travel Awards 2022, dans la catégorie Best Boutique Resort.

L'établissement, doté de deux piscines extérieures avec vue sur la montagne, se trouve à 1,1 km de la plage Truoc, à 1,8 km de la plage Sau et à environ 70 km de l'aéroport international de Tân Son Nhât.

Cette année, l'industrie hôtelière et touristique est revenue après deux ans d'épidémie. Les International Travel Awards ont connu une saison record avec plus de 2.000 nominations, 300 lauréats de six régions - Amérique, Asie, Europe, Afrique, Océanie et Moyen-Orient.

Il s'agit d'un des prix les plus prestigieux de l'industrie mondiale du tourisme et de l'hôtellerie, organisé par la société Golden Tree, basée à Dubaï. Les candidats sont des agences de voyages, des destinations, des hôtels 4-5 étoiles, des boutiques...