Les intellectuels Viet-kieu : un atout majeur pour le développement du Vietnam

Photo : baoquocte.vn

L'ambassade du Vietnam au Danemark, en collaboration avec l’Association vietnamienne de scientifiques et d’experts (AVSE Global) et l'Association des experts et intellectuels vietnamiens au Danemark (AVIDE), a organisé le 30 décembre une réunion avec plus de 40 experts et scientifiques vietnamiens au Danemark, en Norvège, en Suède et en France. Cette activité s'inscrivait dans le cadre du programme « Amener le monde au Vietnam » 'One Global Viet Nam - Europe 2024', initié par AVSE Global.

Les scientifiques et experts vietnamiens ont échangé leurs expériences sur les moyens de renforcer la collaboration et de soutenir mutuellement leurs projets, qu'ils soient axés sur la recherche scientifique ou sur le développement du pays natal, tout en soulignant l'importance de l'entraide. Les délégués ont également identifié les défis communs et proposé des solutions concrètes pour renforcer les collaborations entre chercheurs vietnamiens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, avançant de nombreuses solutions innovantes pour connecter et valoriser les talents et l'intelligence des scientifiques vietnamiens à l'étranger.

S'exprimant lors de la rencontre, l'ambassadeur Luong Thanh Nghi a apprécié l'initiative d'AVSE Global et les opinions des délégués visant à connecter les experts et les scientifiques vietnamiens en Europe. Le rassemblement d'experts intellectuels vietnamiens dans les pays nordiques est très significatif, surtout en ce moment où le Bureau politique vient de publier la Résolution n° 57 du 22 décembre 2024 sur les percées dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, a-t-il noté.

Luong Thanh Nghi a estimé que dans le contexte où notre pays se propulse dans une nouvelle ère, les intellectuels étrangers constituent une ressource précieuse, apportant leur expertise et leurs réseaux pour accélérer le développement du Vietnam. Les experts, intellectuels et scientifiques vietnamiens à l'étranger, en Europe en particulier, unissent leurs efforts et mettent en commun leurs expertises pour soutenir les ambitions de leur pays d'origine.

De son côté, le président d'AVSE Global, le professeur Nguyen Duc Khuong, a souligné que la participation massive de la communauté intellectuelle vietnamienne en Europe dessine les contours d'une stratégie à long terme, renforçant ainsi son rôle dans l'édification d'un Vietnam prospère et durable.

Enfin, le Dr Le Quy Vang a affirmé la volonté de l'association de poursuivre et d'intensifier ses collaborations avec les communautés danoises et nordiques, en initiant de nouveaux projets ambitieux. -VNA/VI