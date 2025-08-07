Les intellectuels, scientifiques et artistes : source de longévité et de vitalité pour la nation

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a déclaré ce 6 août à Hanoï que le Parti et l’État considéraient toujours les intellectuels, les scientifiques et les artistes comme la source de la longévité et de la vitalité de la nation.



Le leader du Parti a présidé ce mercredi une rencontre avec 80 délégués représentant les intellectuels, les scientifiques et les artistes de tout le pays. Il s’est dit heureux de rencontrer des personnalités exceptionnelles ayant contribué à écrire l’histoire héroïque du Vietnam par leur intelligence, leur engagement, leur talent et leurs contributions inlassables.



Tô Lâm a affirmé qu’au cours des 80 dernières années, chaque étape de la révolution vietnamienne avait été marquée par les contributions remarquables de ces forces intellectuelles et créatives.



Au nom du Parti, de l’État et du peuple, le secrétaire général du Parti a salué leurs contributions, avant de parler de la situation actuelle du Vietnam, soulignant les efforts déployés pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13ᵉ Congrès national du Parti, et les préparatifs en vue du 14ᵉ Congrès national. Il a rappelé les deux objectifs centenaires : devenir un pays en développement, doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.



Tô Lâm a insisté sur l’importance de maintenir la paix et la stabilité, de promouvoir un développement rapide et durable, d’améliorer le niveau de vie de la population tant sur le plan matériel que spirituel. Il a exprimé le souhait de voir l’ensemble du système politique et la population, y compris les intellectuels, les scientifiques et les artistes, s’unir pour atteindre ces objectifs.



Le secrétaire général a souligné qu’à l’heure actuelle, le savoir constituait la ressource la plus précieuse pour le développement. La quatrième révolution industrielle, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, la biotechnologie, les énergies renouvelables…, transforment en profondeur tous les aspects de la vie sociale. C’est pourquoi, plus que jamais, le rôle des scientifiques, des intellectuels et des artistes – ceux qui allument la flamme du savoir et de la créativité – devient essentiel.



Il a exhorté les intellectuels, les scientifiques et les artistes à accompagner le Parti et le peuple, à faire preuve de patriotisme et à contribuer activement au développement rapide et durable du pays, notamment dans les domaines clés : sciences et technologies, éducation et formation, santé, agriculture de haute technologie, économie numérique, société numérique, énergies vertes et économie circulaire.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants du Parti et de l'Etat, avec 80 délégués lors de l'événement. Photo: VNA

Tô Lâm les a appelés à préserver et à promouvoir une culture vietnamienne avancée, profondément imprégnée de l’identité nationale en cette nouvelle ère marquée par le numérique. Les artistes, a-t-il dit, doivent créer continuellement des œuvres inspirantes, porteuses de valeurs idéologiques et esthétiques, capables de toucher les esprits.



Les intellectuels, les scientifiques et les artistes doivent faire preuve de dévouement, participer activement à l’élaboration et à l’évaluation des politiques, enrichir le savoir et la morale, dans un esprit de service à la nation.



Enfin, le leader du Parti les a exhortés à respecter l’éthique professionnelle, à faire preuve d’honnêteté et de responsabilité sociale. Il a affirmé que le Parti et l’État mettaient tout en œuvre pour favoriser leurs talents et leur créativité, et s’est dit convaincu qu’ils continueront d’être la force d’avant-garde menant la nation vers un avenir prometteur.-VNA/VI