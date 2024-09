Les inondations après le passage du typhon Yagi font 326 morts et portées disparues

Photo: VNA

Selon les statistiques du Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, à 22 heures le 11 septembre, le super typhon Yagi, les crues, inondations et glissements de terrain ont fait 326 morts et portées disparues.

Plus précisément : la province montagneuse du nord de Lao Cai a enregistré 72 morts et 111 disparus, Cao Bang : 52 personnes (34 morts, 18 disparus). Yen Bai : 44 personnes (40 morts, 4 disparus), Hai Phong : 2 personnes, Hai Duong : une personne, Hanoï : une personne, Hoa Binh : 5 personnes, Lang Son : 3 personnes, Bac Giang : 2 personnes, Tuyen Quang : 3 personnes, Ha Giang : 2 personne, Lai Chau : une personne, Vinh Phuc : ​​2 personnes et Phu Tho : 10 personnes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 11 septembre, le dépêche officiel n° 93/CD-TTg visant à se concentrer sur la réponse aux inondations et à assurer la sécurité des digues sur les rivières du Nord, en particulier le système de crue du fleuve Rouge et du fleuve Thai Binh.

Les principaux fleuves tels que Thao, Lô, Thuong, Luc Nam, Thai Binh et Hông (Rouge) ont atteint des niveaux d'alerte, menaçant les villes et les provinces qu'ils traversent.

Le dépêche officiel a été envoyé aux secrétaires et présidents des Comités populaires des villes et provinces : Hanoi, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho, Hung Yen, Thai Binh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Bac Ninh, Bac Giang, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, aux de l’Agriculture et Développement Rural, de la Défense, de la Sécurité publique, des Ressources naturelles et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, des Transports et de la Construction.

Le Premier ministre a demandé de renforcer l'inspection du système de digues, mettre en œuvre strictement des patrouilles, protéger les digues pendant la saison des pluies et des inondations en fonction du niveau d'alarme, en garantissant le respect des dispositions de la Loi sur les digues, en détectant et en traitant rapidement des incidents peuvent survenir.

Il faut continuer à examiner et mettre en œuvre immédiatement des plans visant à assurer la sécurité des habitants vivant dans les zones situées en dehors des berges de fleuve.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement dirige les autorités de continuer à faire un bon travail de prévision et d'avertissement des pluies et des inondations, en garantissant un service rapide et précis dans la direction et la réponse aux inondations.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, selon les fonctions et tâches qui lui sont assignées, se concentre sur l'inspection et la direction des mesures aux localités pour déployer la prévention et le contrôle des inondations et la protection des digues en fonction des niveaux d'alarme pour assurer la sécurité du système de digues.

Le ministre de la Défense est chargé d'organiser, de diriger et de s'assurer que les militaires constituent la principale force qui exécute la tâche de protection des digues conformément à la réglementation.

Le ministre de la Sécurité publique dirige les travaux visant à assurer la sécurité et l'ordre dans les zones d'évacuation résidentielles et la sûreté de la circulation, et prépare les forces et les moyens pour soutenir les localités dans la réalisation des opérations de secours en cas de catastrophe et de grandes inondations.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce est chargé du travail de gestion et d’exploitation des barrages hydroélectriques et de la coordination avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans l'exploitation des réservoirs hydroélectriques, garantissant la sécurité des travaux et contribuant à réduire les inondations en aval.- VNA/VI