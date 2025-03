Les infrastructures pour l’APEC 2027 doivent stimuler la croissance à long terme

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les infrastructures construites pour servir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 doivent être conformes à la stratégie de développement à long terme de la ville de Phu Quôc, garantissant une croissance durable au-delà de l’événement.



Présidant une réunion avec le Bureau permanent du Comité du Parti de la province de Kiên Giang et les ministères concernés le 3 mars, il a souligné que les nouveaux travaux devraient améliorer l’infrastructure urbaine et touristique de Phu Quôc et éviter d’ajuster le plan d’aménagement approuvé uniquement pour l’APEC 2027.



Le Vietnam accueillera l’APEC pour la troisième fois en 2027, avec Phu Quôc comme lieu. Reconnue comme un centre urbain de premier plan, Phu Quôc est connue comme « l’île de perle » de la région maritime du sud-ouest du Vietnam, comprenant 22 îles, l’île de Phu Quôc elle-même couvrant 567 kilomètres carrés.



La ville bénéficie d’un écosystème touristique bien développé, comprenant des complexes de divertissement de classe mondiale, des complexes de luxe et un solide réseau d’hôtels quatre et cinq étoiles, la positionnant comme une destination hautement compétitive tant au niveau national qu’international.



L’accueil de l’APEC 2027 présente à la fois des opportunités et des défis pour Phu Quôc, car elle accueillera des milliers de délégués des principales économies mondiales, des organisations internationales, des entreprises et des médias. Pour répondre aux exigences d’un événement d’une telle envergure, Phu Quôc doit moderniser ses infrastructures essentielles, notamment un centre de congrès, des places publiques, un centre médiatique, des hôtels cinq étoiles, des liaisons de transport, des agrandissements d’aéroport et des améliorations environnementales.



Lors de sa visite Phu Quôc en mars 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités d’accélérer les projets clés, notamment le traitement des déchets, l’approvisionnement en eau potable, la gestion des eaux usées, la modernisation de l’aéroport, l’embellissement urbain et l’agrandissement des routes, dans le but de transformer Phu Quôc en une destination touristique internationale moderne, durable et intelligente.



Lors de la réunion, la province de Kiên Giang a proposé plus de 40 projets majeurs, évalués à plus de 305 billions de dôngs (environ 11,9 milliards de dollars), dont plus de 106 billions de dôngs alloués par le budget de l’État.



Ces projets comprennent la modernisation de l’aéroport et des routes, des ports maritimes, des complexes multifonctionnels, un centre de conférence, des complexes de luxe, des installations de traitement des déchets, des systèmes d’alimentation en électricité et en eau améliorés, des terrains de golf et des infrastructures de plage améliorées. La province a également suggéré la mise en place de politiques et de mécanismes pour accélérer la mise en œuvre.



Le chef du gouvernement a mis l’accent sur une approche d’investissement avant-gardiste, stratégique et transparente, en donnant la priorité aux infrastructures essentielles tout en prévenant le gaspillage et la corruption.



L’État se concentrera sur les travaux publics essentiels tels que les routes et les réservoirs d’eau, tandis que les projets commerciaux tels que l’aéroport, le centre de congrès, les complexes touristiques et les terrains de golf seront développés grâce à des partenariats public-privé et à des investissements socialisés.



Il a également appelé à une prise de décision rationalisée, exhortant Kiên Giang et les ministères concernés à résoudre les problèmes relevant de leur autorité tout en soumettant les questions dépassant leurs compétences aux agences compétentes pour règlement. – VNA/VI