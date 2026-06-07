Les infrastructures de recharge, moteur de l’essor des véhicules électriques

La forte croissance du marché vietnamien des véhicules électriques s’accompagne d’un besoin croissant en infrastructures de recharge modernes, performantes et adaptées au rythme d’expansion de la mobilité verte. Les autorités, les collectivités locales et les entreprises accélèrent ainsi les investissements, l’amélioration du cadre réglementaire et le déploiement des réseaux de recharge afin de soutenir la transition énergétique et le développement durable des transports.

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Selon les experts, les infrastructures de recharge constituent l’un des facteurs déterminants pour l’essor des véhicules électriques. Au-delà de leur rôle de soutien aux usagers, elles représentent un élément essentiel à la mise en place d’un écosystème de mobilité électrique à l’échelle nationale.

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Le marché vietnamien des véhicules électriques affiche actuellement une croissance remarquable. D’après les données publiées par VinFast, le constructeur a livré 78.458 voitures électriques au cours des quatre premiers mois de 2026, soit une hausse de plus de 75 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’entreprise conserve ainsi sa position de leader du marché automobile vietnamien.

Gros plan sur une borne de recharge VinFast au design moderne, équipée d’un écran d’affichage et d’un câble de recharge standard. Photo : VNA.

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Le segment des deux-roues électriques connaît également une progression rapide. Le Vietnam est aujourd’hui considéré comme le troisième plus grand marché mondial des motos électriques, derrière la Chine et l’Inde. Les prévisions indiquent que les ventes pourraient atteindre entre 1,2 et 1,3 million d’unités en 2026, illustrant l’intérêt croissant des consommateurs pour les moyens de transport respectueux de l’environnement.

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Afin d’accompagner cette évolution, les autorités poursuivent la mise en place d’un cadre réglementaire adapté. Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le ministère des Sciences et des Technologies, a élaboré 18 normes et règlements techniques relatifs aux bornes de recharge, aux stations de recharge et aux batteries. Conformément aux orientations du gouvernement, le dispositif juridique continuera d’être perfectionné au cours de l’année 2026 afin de garantir un développement sûr, harmonieux et efficace du secteur.

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Malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent. Les questions liées à l’aménagement urbain, aux procédures d’investissement, à l’alimentation électrique et à la disponibilité du foncier constituent encore des obstacles importants au déploiement des infrastructures de recharge, notamment dans les grandes villes où le nombre de véhicules électriques augmente rapidement.

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Hanoï figure parmi les collectivités les plus engagées dans la transition vers une mobilité verte. Actuellement, près de 60 % des quelque 14.300 taxis titulaires d’une licence dans la capitale fonctionnent déjà à l’électricité. La ville s’est fixé pour objectif qu’à l’horizon 2030 l’ensemble des taxis utilise l’électricité ou d’autres sources d’énergie respectueuses de l’environnement.

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Dans cette perspective, les autorités municipales ont identifié environ 110 sites potentiels destinés à accueillir des stations de recharge publiques dans les parkings, les zones résidentielles et les quartiers centraux. Elles travaillent également à l’élaboration d’un référentiel commun pour les infrastructures de recharge et envisagent diverses mesures d’incitation afin de favoriser les investissements du secteur privé.

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Du côté des entreprises, les investissements se multiplient. VinFast et ses partenaires ont déjà déployé un réseau d’environ 150.000 points de recharge pour voitures et motos électriques à travers le pays. Le groupe a également mis en service plusieurs stations de recharge ultrarapides capables d’accueillir simultanément un grand nombre de véhicules et de réduire considérablement les temps de recharge.

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Pour les motos électriques, le développement de stations d’échange de batteries apparaît comme une solution particulièrement adaptée pour améliorer la commodité d’utilisation. Ces infrastructures devraient contribuer à lever les inquiétudes liées à l’autonomie et au temps de recharge, deux facteurs encore déterminants dans la décision d’achat des consommateurs.

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Parallèlement au développement des infrastructures, plusieurs politiques de soutien visent à accélérer l’adoption des véhicules électriques. Les utilisateurs bénéficient actuellement d’avantages fiscaux, notamment en matière de droits d’immatriculation et d’accès à certains mécanismes de financement vert. Les constructeurs proposent également diverses mesures d’accompagnement, telles que des facilités de paiement, la recharge gratuite ou encore des programmes d’échange de véhicules thermiques contre des modèles électriques.

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Selon les spécialistes, l’avenir du marché vietnamien des véhicules électriques dépendra largement de la capacité du pays à développer un réseau de recharge dense, sûr et accessible, ainsi que de la cohérence des politiques publiques et de la capacité du système énergétique national à répondre à la demande croissante.

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Dans ce contexte, l’extension des infrastructures de recharge apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la confiance des consommateurs et accélérer la transition vers une mobilité plus verte, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable du Vietnam. -VNA/VI