Les îles de la ligne de front et les postes frontières votent par anticipation

Des soldats et des civils sur l'île de Bach Long Vi participent au vote anticipé. Photo : VNA

Plusieurs bureaux de vote situés sur les îles de la ligne de front et aux postes frontières à travers le Vietnam ont organisé le vote anticipé le 14 mars, permettant ainsi aux électeurs des zones reculées et spéciales d’élire leurs députés à l’Assemblée nationale de la 16e législature et aux conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.



Le 14 mars au matin, la zone spéciale de Bach Long Vi a été la première localité de la ville de Hai Phong (Nord) à organiser la cérémonie d’ouverture et le vote anticipé pour les élections.



Dès le petit matin, les électeurs se sont rassemblés dans les bureaux de vote dans une ambiance festive, avec des drapeaux et des banderoles nationaux de bienvenue au jour des élections.



Dao Minh Dong, président du Comité populaire de la zone spéciale de Bach Long Vi, a déclaré que la cérémonie d’ouverture avait débuté à 6h30 dans deux bureaux de vote et que, dès 7h, les électeurs votaient simultanément.



Ces derniers jours, la localité s’était concentrée sur les préparatifs, conformément aux directives des autorités centrales et municipales. La vérification et l’établissement des listes électorales ont été effectués avec soin afin de garantir qu’aucun électeur éligible ne soit oublié.



Les gardes-frontières ont également contribué à diffuser l’information et à orienter les pêcheurs restés en mer pendant de longues périodes, les encourageant à s’inscrire sur les listes électorales de l’île s’ils ne pouvaient pas regagner le continent. De nombreux pêcheurs ont ainsi débarqué pour participer au scrutin.

Les urnes sont en cours de scellage au bureau de vote sur l'île de Bach Long Vi. Photo : VNA

Bach Long Vi joue un rôle stratégique dans la sauvegarde de la souveraineté nationale sur les mers et les îles, tout en constituant un important centre logistique pour les pêcheurs opérant en mer. La tenue des élections sur l’île représente non seulement un événement festif pour les habitants, mais souligne également son rôle dans la construction et la protection de la nation.



La zone spéciale comprend deux bureaux de vote. Le bureau de vote n°1 dessert les agences locales du Parti, les autorités, les services civils, trois hameaux et les entreprises ; la salle de vote se trouve au centre de services publics. Le bureau de vote n°2 est réservé aux unités des forces armées stationnées sur l’île et se situe au quartier général du bataillon de défense de l’île de Bach Long Vi.



À 10 h, le taux de participation dépassait 93%, avec 100% au bureau de vote n°1 et 81,2% au bureau de vote n°2. Certains électeurs des unités de l’armée en mission en mer n’ont pas pu se rendre aux bureaux de vote en raison de la mer agitée et des vents violents.



Les organisateurs des élections avaient prévu des solutions de repli pour installer des urnes mobiles à bord des navires dès que les conditions météorologiques s’amélioreraient.



Le vote anticipé a également eu lieu dans plusieurs postes de garde-frontières de la province de Lâm Dông, dans les Hauts Plateaux du Centre. Après la cérémonie d’ouverture, tous les électeurs de ces postes ont voté dans le calme et le respect du règlement électoral.



Grâce à une préparation minutieuse, le scrutin s’est déroulé sans encombre, de manière démocratique et en toute sécurité. En fin de matinée, le vote était terminé avec un taux de participation de 100% dans tous les bureaux de vote.



L’organisation du vote anticipé dans ces unités permet aux officiers et aux soldats d’exercer leurs droits civiques tout en permettant aux unités de poursuivre leurs entraînements et de maintenir leur capacité opérationnelle pour la défense de la sécurité des frontières nationales. – VNA/VI