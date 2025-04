Les hommages à l’ancien président lao Khamtay Siphandone affluent

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, s’est rendu vendredi 4 avril à l’ambassade du Laos à Hanoi pour rendre hommage à l’ancien président du Parti populaire révolutionnaire lao et ancien président lao Khamtay Siphandone.

Au nom de l’Assemblée nationale du Vietnam, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Khac Dinha signé le livre de condoléances et exprimé ses condoléances au camarade Khamtay Siphandone, un dirigeant prédécesseur exceptionnel, un enfant éminent, un soldat révolutionnaire vaillant du Parti et du peuple multiethnique lao, un grand ami proche et fidèle du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam.

De nombreuses délégations, secteurs et organisations de masse sont venus rendre hommage au camarade Khamtay Siphandone, ont signé le livre de condoléances et ont exprimé leurs condoléances au Parti, à l’État et au peuple lao.

A la tête d’une délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la secrétaire du Comité du Parti de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, est venue à l’ambassade du Laos pour rendre hommage à l’ancien président lao Khamtay Siphandone.

Les cadres et les journalistes de la VNA qui ont eu l’honneur de rencontrer le dirigeant exceptionnel du Parti et de l’État lao se souviennent toujours dans leur cœur de son intérêt et de ses conseils pour la cause révolutionnaire des deux nations et de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, le Laos et le Vietnam, a-t-elle écrit.

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) Vu Viêt Trang signe le livre de condoléances ouvert à l’ambassade du Laos à Hanoi. Photo: VNA

Le même jour, au siège du Consulat du Laos à Hô Chi Minh-Ville, une délégation du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, dirigée par le secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, Nguyên Thanh Nghi, est venue rendre hommage et signer le livre de condoléances.

Au nom des dirigeants du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, il a exprimé ses profondes condoléances à la suite du décès de l’ancien président lao

Khamtay Siphandone.

Les dirigeants et le peuple du Vietnam, y compris Hô Chi Minh-Ville, ont perdu un camarade proche, un grand et fidèle ami, qui a grandement contribué à cultiver et à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, a écrit le responsable.

Il a affirmé que le Comité du Parti, l’administration et les habitants de la ville se souviendront toujours des sentiments spéciaux et chaleureux que le camarade Khamtay Siphandone a réservés à la ville et sont déterminés à faire de leur mieux pour renforcer et cultiver davantage la relation de solidarité spéciale et fraternelle, entre la mégapole du Sud et les localités lao.

Le camarade Khamtay Siphandone, né le 08 février en 1924, ancien président Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), ancien président de la République, ancien Premier ministre, ancien vice-Premier ministre, ancien ministre de la Défense du Laos est décédé à 10h30 du 2 avril à l’âge de 101 ans.

Le camarade Khamtay Siphandone a été l’un des pionniers dans la construction de la voie révolutionnaire du Laos. D’autres prédécesseurs et lui ont organisé et dirigé le mouvement révolutionnaire et ont remporté des victoires consécutives, amenant la Révolution lao à une victoire complète, amenant pas à pas le Laos vers l’objectif du socialisme.

Il est un ami extrêmement proche et intime du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, prêtant toujours attention et apportant de grandes contributions à la construction, à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos au cours de ces derniers temps.

Son décès est une grande perte pour le Laos et pour les relations entre le Vietnam et le Laos. En signe de respect et de solidarité, et en raison des liens étroits entre le Vietnam et le Laos, les autorités vietnamiennes ont annoncé un deuil national de deux jours, les 4 et 5 avril. Durant cette période de deuil, les drapeaux seront mis en berne dans les institutions publiques et les représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger. Aucune activité publique de divertissement ou de réjouissance ne sera organisée.-VNA/VI