Les hauts dirigeants vietnamien et indien assistent à la remise des documents de coopération bilatérale. Photo : VNA

Le 6 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, et le Premier ministre indien, Narendra Modi, ont conjointement assisté à la cérémonie solennelle de remise des documents de coopération conclus entre divers ministères et secteurs des deux pays.

Ces accords couvrent une pluralité de secteurs. Dans les domaines technologique et sanitaire, un mémorandum a été signé entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information concernant la coopération numérique. S'y ajoute une entente conclue entre le Département de l'administration pharmaceutique du ministère de la Santé du Vietnam et l'Organisation centrale de contrôle des normes des médicaments du ministère indien de la Santé et du Bien-être familial, portant sur la gestion des produits pharmaceutiques.

Concernant les volets socioculturels, les deux parties ont validé le programme de coopération culturelle bilatérale pour la période 2026-2030, ainsi qu'un mémorandum dédié au tourisme entre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et le ministère du Tourisme de l'Inde.



Dans le secteur éducatif, l'Académie politique nationale Ho Chi Minh s'est alliée à l'Université indienne de Nalanda. Le Conseil indien pour les relations culturelles a formalisé des accords pour établir des chaires de professeurs en études indiennes à l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale de Hanoï et à l'Université de Da Nang. Un partenariat similaire lie le projet de l'Intelligence indienne du ministère indien de la Culture à l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, dans le cadre du programme Gyan Bharatam.



Les accords signés couvrent une pluralité de secteurs..Photo : VNA

Sur le plan financier institutionnel, la Banque d'État du Vietnam et la Banque de réserve de l'Inde ont officialisé leur collaboration sur les systèmes et l'innovation des paiements numériques. Ce volet intègre une interconnexion des paiements de détail bilatéraux par code QR, unissant la Société par actions de paiement national du Vietnam et l'entité indienne NPCI International Payments Limited.



Parallèlement, un mémorandum a été validé entre l'Audit d'État du Vietnam et l'organe du Contrôleur et Auditeur général de l'Inde concernant le domaine de l'audit public.

Par ailleurs, les liens locaux et scientifiques se consolident à travers l'établissement de relations d'amitié unissant Ho Chi Minh-Ville et l'administration de Mumbai.



Enfin, un document a été acté entre l'Institut vietnamien de technologie des éléments radioactifs et rares et l'entreprise indienne Indian Rare Earths Limited. Ces multiples engagements s'inscrivent dans une trajectoire relationnelle stable qui, depuis l'établissement du Partenariat stratégique global en 2016, a connu un véritable saut qualitatif. La coopération économique affiche une dynamique très positive, avec des échanges commerciaux annuels oscillant récemment entre 15 et 16 milliards de dollars.

L'Inde figure actuellement parmi les dix premiers partenaires commerciaux du Vietnam. L'investissement croisé poursuit son expansion avec près de 500 projets, offrant un vaste espace d'opportunités pour de futures percées bilatérales.

Aujourd'hui, le Vietnam et l'Inde élargissent vigoureusement leur collaboration vers de nouveaux horizons d'avenir tels que les sciences et technologies, l'innovation, la transition numérique, l'intelligence artificielle, les énergies propres et les données satellitaires. Cette dynamique globale s'accompagne d'un essor remarquable des échanges culturels et de la connectivité humaine, renforçant profondément les relations entre les deux pays. -VNA/VI