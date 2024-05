Les habitants auront accès gratuitement à un logiciel anti-hameçonnage en juillet prochain

Le logiciel anti-hameçonnage devrait être officiellement lancé en juillet 2024. Photo: VietnamPlus

Un logiciel anti-hameçonnage pour les habitants a été officiellement présenté le 13 mai par le Comité de recherche, de conseil, de développement technologique et de coopération internationale de l'Association nationale de cybersécurité (NCA) dans le cadre d'un atelier sur la prévention de l'hameçonnage dans le cyberespace.

Il s'agit d'une application pour smartphones, fonctionnant sur Android et iOS, les deux principaux systèmes d'exploitation les plus utilisés aujourd'hui.

Fournie entièrement gratuitement, cette application sera un outil efficace aidant non seulement les utilisateurs à identifier les signes de hameçonnage, mais contribuant également à rehausser leurs compétences en matière de sécurité de l'information.

Vu Ngoc Son, chef du département de recherche technologique directeur technique de la NCA et directeur technologique de la Société nationale vietnamienne de technologie de cybersécurité (NCS), le logiciel a été conçu pour lutter contre 24 des formes de fraude les plus courantes, en identifiant et bloquant les points chauds clés des transactions en ligne.

"Le logiciel utilise une technologie de pointe pour vérifier les numéros de téléphone, les adresses de sites Web, les numéros de compte, scanner les logiciels malveillants et vérifier les codes QR, aidant ainsi les utilisateurs à éviter les dangers potentiels du cyberespace", a-t-il déclaré.

Ce logiciel est également soutenu par une base de données mise à jour en permanence, directement connectée aux sources d'informations des ministères de la Sécurité publique, de l'Information et des Communications, de la Banque d'État, ainsi qu'à d'autres organismes de cybersécurité.

Il devrait être officiellement lancé en juillet 2024. -VNA/VI