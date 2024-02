Les grands opérateurs vietnamiens étendent la couverture 5G

Les principaux opérateurs de télécommunication tels que Viettel, VNPT et MobiFone se sont tous fixé de nombreux objectifs ambitieux pour l'année 2024.



Cette année, le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) prévoit de lancer de nombreux produits numériques "made by VNPT". En 2023, le chiffre d'affaires total de VNPT a atteint 54,856 milliards de dôngs, le bénéfice du groupe a atteint 4,468 milliards de VND, soit 100,8% du plan. Malgré un contexte économique difficile, VNPT conserve des parts de marché sur les services de base tels que le mobile, le haut débit et MyTV, avec les services à large bande et les services de télévision occupant la première place en termes de part de marché. Actuellement, VNPT utilise des solutions 4.0, y compris l'utilisation du Big Data et de l'IA pour mesurer et analyser les données d'interaction, créant ainsi des expériences personnalisées pour ses produits et services de télécommunications.

MobiFone se concentre sur le perfectionnement des plates-formes et des produits technologiques dans trois domaines clés : le gouvernement numérique, la société numérique et l'économie numérique. En 2023, le chiffre d'affaires total de MobiFone devrait atteindre 25.440 milliards de dôngs, le bénéfice avant impôts est estimé à 1.638 milliards de dôngs, et la marge bénéficiaire après impôts sur capitaux propres devrait atteindre 7,25%. Pour 2024, MobiFone continuera sa transformation numérique, devenant un fournisseur d'infrastructure et de services numériques, optimisant et étendant la couverture 4G et 5G à travers le pays, tout en améliorant la qualité du réseau.



Le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée populaire du Vietnam (Viettel) enregistre des réalisations dans tous les domaines des télécommunications nationales et étrangères, de la transformation numérique, de la recherche en matière de production et de la logistique.

La nouvelle puce 5G DFE a fait l'objet de recherches réussies et a été entièrement conçue par les ingénieurs Viettel. Photo : VNA/CVN

En 2023, Viettel devrait réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 172,5 billions de dôngs, soit une croissance de 5,4%. Viettel maintient sa position de leader sur le marché vietnamien des télécommunications avec une part de marché de 56,5%.

En 2024, Viettel vise à augmenter le chiffre d'affaires consolidé du groupe de 7,2%, à améliorer l'efficacité des investissements étrangers, à augmenter le taux de rendement du capital à 84%, à assurer une couverture 4G équivalente à la 2G, et à faire passer tous les abonnés 2G à la 4G avant septembre 2024.

Viettel continuera de dominer le marché des centres de données et du cloud, promouvra des applications d'IA, déploiera la solution Digital Twins pour une gestion urbaine intelligente, annoncera officiellement l'écosystème d'appareils 5G et développera des produits d'équipement d'énergie verte.

De plus, Viettel fournira des solutions complètes pour la logistique transfrontalière et mettra en œuvre l'itinéraire de transport ferroviaire intermodal Vietnam - Chine en 2024. - CVN/VNA/VI