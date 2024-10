Les garde-côtes vietnamien et indonésien renforcent leur coopération

Le navire des garde-côtes indonésiens KN.Pulau Dana, avec 54 membres d'équipage à bord dirigés par le lieutenant-colonel Umar Dhani, a accosté au port PTSC de la ville de Vung Tau, entamant une visite de courtoisie dans la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau du 8 au 11 octobre.

Le colonel Nguyen Minh Khanh, commandant adjoint et chef d'état-major du commandement de la région 3 des garde-côtes, des représentants du consulat indonésien à Ho Chi Minh-Ville et d'autres responsables ont assisté à la cérémonie d'accueil du navire.

Il s'agit de la première visite d'un navire des garde-côtes indonésiens au Vietnam, concrétisant l'accord de coopération signé en 2021 entre les garde-côtes des deux pays, a informé le colonel Nguyen Minh Khanh. Il réaffirme la bonne coopération entre les deux armées, les deux garde-côtes en particulier, promouvant ainsi l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie.

Cette visite offre aux jeunes officiers des deux pays l'occasion d'échanger des expériences en matière d'application de la loi, d'opérations de recherche et de sauvetage et de gestion des incidents environnementaux.

Durant son séjour à Ba Ria-Vung Tau, la délégation indonésienne participera à des échanges sportifs et culturels, à des visites de sites historiques locaux, ainsi qu'à une formation conjointe sur la recherche et le sauvetage et la lutte contre les incendies en mer. -VNA/vi