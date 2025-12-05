Les Garde-côtes en première ligne contre la pêche INN et les infractions en mer

En 2025, le Commandement de la Région 2 des Garde-côtes a modernisé ses méthodes de patrouille et de contrôle, tout en maîtrisant de nouveaux équipements techniques, renforçant ainsi la protection de la souveraineté et de la sécurité nationales en mer.

Au cours de l'année, l'unité a réalisé 223 sorties en mer, totalisant plus de 120 000 milles nautiques parcourus en toute sécurité. Elle a détecté et traité près de 200 violations de la loi maritime, démantelé huit affaires liées aux stupéfiants et sanctionné 41 navires pour infractions relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Commandement de la Région 2 des Garde-côtes a également mené efficacement 22 programmes "Les Garde-côtes accompagnent les pêcheurs" et 16 actions de mobilisation communautaire en faveur des minorités ethniques et religieuses, avec plus de 1 555 dons représentant 3,5 milliards de dôngs.

L'unité a poursuivi la sensibilisation aux réglementations, notamment sur la lutte contre la pêche INN , auprès de plus de 8 150 habitants et pêcheurs. Elle a aussi coordonné la participation de délégations des cinq provinces du Centre pour soutenir les zones touchées par les catastrophes naturelles.

Selon le général de brigade Trân Quang Tuân, commandant de la Région 2, les missions ont été menées de manière synchronisée et rigoureuse en 2025, en étroite coordination avec les autres forces, assurant une surveillance continue des zones maritimes et un traitement rapide des situations sensibles, notamment celles liées à la souveraineté maritime. L'unité a par ailleurs intensifié l'entraînement, renforcé la discipline et développé le travail politique.

Pour 2026, le Commandement poursuivra l'application stricte des directives en matière de défense, maintiendra une forte disponibilité opérationnelle, et renforcera la coordination interforces afin de suivre de près l'évolution de la situation en mer et d'apporter des réponses rapides et adaptées. Les opérations de recherche et de sauvetage resteront une priorité, tout comme la mobilisation communautaire et la sensibilisation contre la pêche INN. -VNA/VI