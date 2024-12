Les fusions et acquisitions au Vietnam devraient s’animer en 2025

Les activités de fusions et acquisitions (M&A) au Vietnam devraient à nouveau être florissante, grâce à la reprise économique nationale et à l’augmentation des investissements étrangers.

Lors du Forum M&A du Vietnam 2024 qui s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville le 27 novembre, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Duc Tâm a déclaré que les fusions et acquisitions étaient devenues un canal efficace de mobilisation de capitaux, contribuant à promouvoir le processus de restructuration économique, à renouveler le modèle de croissance et à actionnariat des entreprises publiques.

Le responsable a fait savoir que le tableau socio-économique pour 2024 était essentiellement celui de la reprise, atteignant 14 de ses 15 principaux objectifs économiques, avec une croissance du PIB estimée à 6,8%-7%. Ces réalisations créeront une base importante pour de nouvelles percées dans la croissance économique en 2025.

Parmi eux, l’investissement étranger est un point positif. Au cours des dix premiers mois de 2024, le Vietnam a attiré près de 27,3 milliards de dollars de capitaux d’investissement étrangers, en hausse de 1,9% sur un an. Les investissements décaissés ont atteint environ 19,6 milliards de dollars, en hausse de 8,8%.

De nombreux grands projets dans les domaines des semi-conducteurs et de l’énergie ont reçu de nouveaux investissements ou des capitaux accrus, tels que les batteries, les cellules photovoltaïques et les composants.

Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour attirer les investissements dans des domaines industriels pionniers, tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’énergie propre.

Cependant, le marché des fusions et acquisitions du Vietnam a montré quelques signes de ralentissement. Au cours des 10 premiers mois de 2024, ce marché n’a enregistré que 2.669 transactions d’apport de capital et d’achat d’actions réalisées par des investisseurs étrangers, avec un capital total de plus de 3,68 milliards de dollars. Celles-ci ont diminué de 10,4% en nombre de transactions et de 29% en valeur par rapport à la même période en 2023.

Cependant, selon Nguyên Duc Tâm, ce ralentissement n’est qu’une pause temporaire, due à la tendance générale du marché mondial, et non à une reprise complète de l’économie mondiale après la pandémie de Covid-19 et aux fluctuations géopolitiques dans le monde.

Le marché des fusions et acquisitions du Vietnam est toujours considéré par les investisseurs étrangers comme un marché sûr, attractif et potentiel.

Nguyên Duc Tâm a indiqué que l’Assemblée nationale vient d’approuver le Plan de développement socio-économique 2025 avec un objectif important de croissance du PIB de 6,5% à 7%.

L’économie vietnamienne devrait maintenir une dynamique de croissance positive, tandis que les institutions et les cadres juridiques renforcés en 2024 auront un impact plus clair sur la croissance économique et le développement en 2025.

Pour atteindre cet objectif, l’Assemblée nationale a proposé 12 groupes de tâches et de solutions pour mettre en œuvre le Plan de développement socio-économique 2025, y compris des mesures drastiques pour éliminer les goulets d’étranglement institutionnels et juridiques.

Tam estime que si les solutions proposées sont mises en œuvre de manière drastique et efficace, l’économie vietnamienne pourra atteindre tous ses objectifs de développement économique l’année prochaine.

"Ce sera une base importante pour que le Vietnam attire davantage d’investissements étrangers en général, et d’investissements via des activités de fusions et acquisitions en particulier", a-t-il déclaré.

"Une fois l’économie rétablie, les flux d’investissements étrangers s’accéléreront au Vietnam, combinés à la croissance des entreprises nationales, les activités de fusions et acquisitions reprendront bientôt et se développeront fortement", a-t-il ajouté.

Entrées de capitaux étrangers

Le marché vietnamien des fusions et acquisitions, dominé par les investisseurs nationaux depuis un certain temps, devrait désormais attirer des chiffres encore plus élevés.

Dans un rapport sur le marché vietnamien des fusions et acquisitions, KPMG a déclaré que les investisseurs étrangers - principalement du Japon, de Corée du Sud, de Singapour et des États-Unis - qui ont réalisé le plus de transactions au Vietnam par le passé, devraient revenir à partir de 2025.

Le paysage des fusions et acquisitions au Vietnam au cours des derniers mois de 2024 et en 2025 présente une opportunité de plus en plus convaincante pour les investisseurs qui naviguent dans une dynamique régionale en évolution.

Les incitations fiscales, les réformes réglementaires et le soutien stratégique aux secteurs à forte croissance ne sont pas simplement symboliques : ce sont des mesures concrètes de création de valeur qui positionnent le Vietnam comme un marché de plus en plus attractif pour les capitaux transfrontaliers.

Associées à une forte concentration sur le développement des infrastructures et la modernisation numérique, ces initiatives mettent le Vietnam sur la voie pour devenir un point focal pour l’activité de fusions et acquisitions en Asie du Sud-Est.

Cet alignement de la stabilité économique, de la clarté des politiques et du potentiel de croissance sectorielle offre un récit puissant pour les investisseurs à la recherche de rendements durables à long terme sur l’un des marchés les plus dynamiques d’Asie, selon KPMG.

Cette année, le Vietnam s’attend à attirer 39 à 40 milliards de dollars de capitaux d’investissement étrangers, soit l’équivalent de l’année dernière.

De nombreux grands projets dans les domaines de haute technologie, notamment les semi-conducteurs, affluent au Vietnam.

LG Display a augmenté son capital d’un milliard de dollars pour son usine d’écrans de nouvelle génération à Hai Phong, après que Samsung Display a annoncé son intention d’augmenter son investissement de 1,8 milliard de dollars dans son usine de Bac Ninh.

Une série de grands noms, tels que Goertek, Foxconn et Luxshare, continuent d’envoyer des capitaux au Vietnam. De nombreux autres investisseurs étrangers dans les domaines des semi-conducteurs et de l’IA préparent des plans pour stimuler les investissements et les activités commerciales dans le pays, notamment Marvell, Lam Research, Synopsys, Infineon Technologies, HanaMicron et Amkor Technology.

Le Vietnam a également de nombreuses ambitions dans le développement des domaines des semi-conducteurs et de l’IA, selon le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung. Cela aidera le Vietnam non seulement à participer à la chaîne de valeur mondiale, mais aussi à construire un écosystème industriel des semi-conducteurs avancé et attractif. – VNA/VI