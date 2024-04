Les fronts de la patrie du Cambodge, du Laos et du Vietnam renforcent leur coopération

Les présidents du Front de solidarité pour le développement de la patrie cambodgienne (SFDCM), du Front lao pour la construction nationale (LFNC) et du Front de la patrie du Vietnam (FPV) se sont réunis le 9 avril lors de leur 5e conférence à Vientiane.

Vue de la 5e conférence des fronts de la patrie du Cambodge, du Laos et du Vietnam, à Vientiane, le 9 avril. Photo : VNA

L’événement a vu la présence de la président du Conseil national du SFDCM Samdech Mem Sam An, du président du Comité central du LFNC Sinlavong Khoutphaythoune et du président du Comité central du VFF Dô Van Chiên.Les participants ont écouté un rapport sur les résultats de la mise en œuvre du mémorandum d’accord sur la coopération entre les trois fronts. Ils ont partagé le point de vue selon lequel la coopération trilatérale est devenue de plus en plus pratique, intensive et efficace dans tous les aspects, contribuant grandement au développement des relations entre les trois pays voisins.S’adressant à l’événement, Dô Van Chiên a proposé que les trois fronts de la patrie promeuvent la mise en œuvre de leur programme de coopération pour la prochaine période.Dans les temps à venir, ils devraient activement partager des informations tout en se coordonnant pour faire face aux difficultés et aux problèmes survenant dans les relations entre les trois pays ainsi que sur les trois fronts, a-t-il recommandé.Ils devraient également continuer à augmenter les visites mutuelles à tous les niveaux ; organiser à tour de rôle des réunions sur la construction de frontières de paix, d’amitié et de coopération pour un développement commun ; et poursuivre la communication pour sensibiliser la population, en particulier les jeunes générations, à la solidarité traditionnelle des peuples cambodgien, laotien et vietnamien ainsi qu’aux questions frontalières et territoriales.Les fronts de la patrie doivent encourager et créer des conditions favorables à leurs sections à tous les niveaux, en particulier celles des localités frontalières, afin de stimuler les échanges et le soutien mutuel. Ils devraient intensifier les interactions entre les peuples pour renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération tous azimuts, selon le responsable vietnamien.Dô Van Chiên a également appelé le Cambodge et le Laos à offrir des conditions favorables aux Vietnamiens pour vivre, travailler et étudier dans ces deux pays, ajoutant que le Vietnam ferait de même pour les Cambodgiens et les Laotiens.En conclusion de la conférence, les trois présidents des fronts de la patrie ont signé un programme de coopération pour la période 2024-2027.Plus tard dans la même journée, la délégation du FPV a été reçue par le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao, Thongloun Sisoulith qui a hautement apprécié les résultats de la conférence qui, selon lui, contribueront à intensifier davantage la solidarité spéciale entre les trois pays.Le dirigeant lao a estimé que les fronts de la patrie du Laos et du Vietnam, ainsi que les trois pays, doivent continuer à travailler en étroite collaboration, renforcer le partage d’informations et d’expériences et s’entraider pour renforcer les relations entre les trois fronts et les trois pays. – VNA/VI