Les fournisseurs étrangers paient près de 8,7 billions de dongs d'impôts en 2024

En 2024, les fournisseurs étrangers ont enregistré, déclaré et versé plus de 8 687 milliards de dongs (341 millions de dollars) d'impôts via le portail électronique du Département général des impôts, soit une hausse de 26% par rapport à 2023. Ce chiffre dépasse de 74% l'objectif annuel, témoignant d'un engagement accru des entreprises étrangères au Vietnam.

Selon le Département général des impôts, le montant de l'impôt sur les entrepreneurs étrangers collecté auprès des entreprises fournissant des services numériques transfrontaliers au cours des trois dernières années a progressivement augmenté au cours de la période 2019-2021, avec des revenus enregistrés de près de 1,17 billion de dongs en 2019, plus de 1,14 billion de dongs en 2020 et plus de 1,59 billion de dongs en 2021.

Le Département a identifié les défis majeurs liés à la taxation du commerce électronique transfrontalier car la dématérialisation des transactions facilite l'évasion fiscale. De plus, certains fournisseurs étrangers dépourvus d'établissement stable au Vietnam peuvent facilement échapper à leurs obligations fiscales.

Pour remédier à ces problèmes, le département a mis en œuvre une série de mesures ambitieuses, telles que la modernisation du cadre juridique, le déploiement de technologies de pointe, l'enrichissement de la base de données et le renforcement de la communication.

En outre, la Direction générale des impôts est à la pointe de l'innovation en matière de gestion fiscale, en développant une base de données Big Data à partir de sources variées (banques, portefeuilles électroniques, etc.) et en explorant les potentialités de l'intelligence artificielle pour détecter les transactions liées au commerce électronique transfrontalier. - VNA/VI