Les forces terrestres d’autodéfense du Vietnam et du Japon renforcent leurs relations

Le Vietnam apprécie toujours le développement d’un partenariat stratégique étendu avec le Japon, dans lequel la coopération bilatérale en matière de défense a fait de solides progrès, a déclaré lundi 13 février le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et vice-ministre de la Défense Nguyên Tân Cuong.

Vue de l’entretien entre le chef d’état-major général adjoint de l’APV Nguyên Van Nghia et le chef d’état-major de la Force terrestre d’autodéfense japonaise Yoshida Yoshihide. Photo: qdnd.vn

Le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong qui est aussi membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et membre permanent de la Commission militaire centrale a fait cette déclaration en revevant à Hanoi le général Yoshida Yoshihide, chef d’état-major de la Force terrestre d’autodéfense japonaise.

Le ministère vietnamien de la Défense apprécie la coopération et le soutien du Japon dans l’éducation et la formation, la mission de maintien de la paix des Nations unies, le programme d’amélioration des capacités et les forums multilatéraux, en particulier dans ceux dirigés par l’ASEAN, tels que le Forum régional de l’ASEAN et la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus, a-t-il déclaré.

Saluant les résultats de l’entretien entre le chef d’état-major général adjoint de l’APV Nguyên Van Nghia et le chef d’état-major de la Force terrestre d’autodéfense japonaise Yoshida Yoshihide, il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense soutient et offre tout le soutien possible pour la mise en œuvre complète et efficace du contenu de la coopération convenue, en vue du développement pratique et durable des liens entre les deux forces terrestres de défense.

Plus tôt, au cours de leur entretien, les deux parties se sont engagées à continuer de promouvoir de nouveaux domaines de coopération d’intérêt commun.

La partie vietnamienne s’est déclarée prête à poursuivre efficacement les chantiers de coopération tel que l’échange de délégations, la mission de maintien de la paix des Nations unies, la médecine militaire, la cybersécurité, la formation du personnel, la recherche et le sauvetage et des consultations efficaces entre le personnel des forces terrestres de défense.