Les fondements de la science fondamentale génèrent de nouvelles technologies

Peu de gens savent qu’au Vietnam, une entreprise a choisi de partir des « racines » en investissant méthodiquement dans la science fondamentale et l’innovation afin de bâtir des bases solides pour le développement de multiples technologies émergentes clés au sein d’un écosystème hautement synergique.



Face à l’intensification de la concurrence mondiale dans le domaine des nouvelles technologies, la science fondamentale et l’innovation sont devenues des facteurs déterminants. L’histoire de chaque grande révolution technologique – de l’intelligence artificielle aux semi-conducteurs, en passant par les drones et les télécommunications – repose sur des avancées scientifiques fondamentales.



L’expérience montre que toute entreprise ou nation capable de maîtriser la science fondamentale aura beaucoup plus de facilité à construire et à développer un écosystème technologique. Au Vietnam, CT Group figure parmi les rares entreprises à avoir choisi cette voie de développement dès le départ. Au fil des ans, le groupe a investi massivement dans la science fondamentale, créé des laboratoires et des centres de R&D, et réuni des milliers d’experts de renom issus de diverses disciplines.



Ce qui distingue l’approche de CT Group en matière de science fondamentale, c’est que le groupe ne se limite pas à la recherche académique, mais est au contraire orientée vers des applications pratiques, conçues pour relever les principaux défis de tous les secteurs et contribuer à la réalisation des priorités nationales.



Des modèles dynamiques avancés améliorent la stabilité des drones ; la science des données et les mathématiques appliquées constituent le socle des algorithmes d’IA utilisés pour le contrôle des drones, la prévision du trafic et la surveillance des ressources et de l’environnement ; et la biologie moléculaire sous-tend les technologies biomédicales et l’agriculture de précision.



Les piliers scientifiques fondamentaux tels que la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques appliquées et la dynamique ont établi le cadre méthodologique qui stimule les progrès technologiques et permet l’émergence de nouvelles technologies. Grâce à ces fondements, CT Group est devenu l’une des rares entreprises capables de développer et de maîtriser neuf technologies clés de l’Industrie 4.0 : les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les drones, les cryptomonnaies vertes, les plateformes de crédits carbone, la robotique, l’informatique quantique, les énergies nouvelles et les technologies génétiques et cellulaires. Une caractéristique essentielle du groupe est que ces technologies n’évoluent pas isolément, mais se renforcent mutuellement.



Cette synergie accélère l’émergence de nouveaux secteurs technologiques clés. Le jumeau numérique national à 15 couches (NDT 15) en est un parfait exemple. Développé grâce à l’intégration des drones, de l’IA, des technologies de données et de multiples disciplines scientifiques, le NDT 15 constitue un outil novateur pour la gouvernance des mégapoles et des nations. Il facilite la planification urbaine intelligente grâce à un système qui synchronise plus de 300 sources de données réparties sur 15 couches, soutenant ainsi une transformation numérique nationale globale.



S’appuyant sur des avancées majeures dans les domaines des CND 15, des drones, de l’IA et des semi-conducteurs, GASCO (membre du groupe CT) a développé avec succès la doctrine de l’économie de basse altitude, une structure économique à plusieurs niveaux opérant en dessous de 3 000 mètres, où la plupart des activités humaines et mécaniques sont élevées dans l’espace de basse altitude, permettant une productivité beaucoup plus élevée.



Depuis, une série de nouvelles combinaisons technologiques ont émergé, telles que les drones et les crédits carbone (mesure de haute précision du carbone forestier et agricole pour le marché national du carbone) ; les drones et les semi-conducteurs (puces et systèmes autonomes pour des missions spécialisées, garantissant la sécurité des données) ; et la robotique et les drones (bras robotisés aériens pour des tâches de haute précision dans des environnements complexes). Ces technologies intégrées continuent de s’étendre à d’autres domaines, donnant naissance à de nouveaux secteurs technologiques et contribuant significativement à l’étendue et à la profondeur de l’écosystème de haute technologie vietnamien.



En particulier, alors que l’industrie des semi-conducteurs atteint des dimensions inférieures à celles d’un virus, une convergence remarquable se dessine entre la technologie des semi-conducteurs et la biotechnologie. Fort d’une équipe de scientifiques de renommée mondiale en biotechnologie, CT Group se prépare à lancer des produits révolutionnaires sur le marché mondial, accélérant ainsi le développement du secteur biotechnologique vietnamien et le positionnant pour tirer parti de la prochaine vague de développement technologique mondial.



Si la science fondamentale constitue le socle, l’innovation est le moteur de la croissance, favorisant le développement socio-économique et améliorant la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité globale de l’économie. L’une des initiatives stratégiques clés du groupe CT est son centre d’innovation de nouvelle génération, le CT Innovation Hub 4.0 (situé au 20, rue Truong Dinh, anciennement dans le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville).



Cela représente une avancée significative par rapport à la génération 3.0 et aux incubateurs traditionnels, notamment grâce à ses technologies opérationnelles fondamentales et à la manière dont la valeur est créée : le CT Innovation Hub 4.0 est entièrement alimenté par le Web3 et l’IA. Son infrastructure de base repose en particulier sur la blockchain afin de garantir l’unicité et de protéger la propriété intellectuelle de toutes les idées.

Le CT Innovation Hub 4.0 a accueilli la visite des milliers d'étudiants nationaux et internationaux.

Grâce à son modèle distinctif de « noyau magnétique », articulé autour de 9 technologies clés et d’un système de coordination, CT Group attire et cultive stratégiquement l’innovation, transformant les idées en produits concrets avec une orientation et un objectif clairs.



À long terme, le CT Innovation Hub 4.0 ambitionne de devenir une université de super-innovation basée sur le Web3, où l’apprentissage est directement lié à la création de valeur et à une monétisation quasi immédiate – un puissant moteur pour les apprenants.



Fort d’une solide expertise en sciences fondamentales et de fortes capacités d’innovation, CT Group a développé avec succès un vaste écosystème de produits technologiques clés au Vietnam. Ceci témoigne de la réussite d’une entreprise fondée sur sa propre force technologique, capable de rivaliser à l’échelle mondiale et de contribuer au développement national dans les secteurs technologiques émergents.



S’appuyant sur sa maîtrise des technologies de pointe, CT Group étend désormais son influence dans le domaine spatial avec sa filiale CT VERSE. Le Groupe développe le premier satellite vietnamien de 100 kg, dont le lancement est prévu en 2026, contribuant ainsi à l’entrée du pays dans une nouvelle ère de progrès technologique. – VGP/VNA/VI