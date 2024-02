Les fêtes incontournables pendant le Têt au Vietnam

Pendant le Têt, aller aux pagodes est une pratique vietnamienne traditionnelle de longue date. À cette période, des fêtes culturelles et spirituelles se déroulent dans tous les coins du pays.

Fête de la pagode Huong (pagode des Parfums)

Touristes en barques sur la rivière Yên menant à la pagode des Parfums. Photo: VNA



La pagode des Parfums, nichée dans la commune de Huong Son, à 60 kilomètres au sud de Hanoi, célèbre comme la plus grande fête au Nord du Vietnam qui dure pendant trois mois, du 6e jour du 1er mois lunaire au 15e jour du 3e mois lunaire.

C'est l’une des fêtes traditionnelles les plus célèbres au Vietnam pendant le Têt. Les festivités comprennent des expériences uniques telles que la croisière sur la rivière Yen, l'exploration de la grotte de Huong Son, réputée comme « la plus belle grotte sous le ciel du Sud », aidant les visiteurs à chercher la paix de l’âme.

Les touristes y viennent non seulement pour faire des pèlerinages mais aussi pour admirer le paysage.

Fête de l'ouverture des sceaux du temple des rois Trân

La fête se déroule du 13e au 15e jour du premier mois lunaire. Elle a débuté le 14 janvier avec une offrande d'encens au temple Thiên Truong, dédié aux 14 rois de la dynastie des Trân. Le matin suivant, la distribution de sceaux, réputés porteuses de chance, a lieu à partir de 05h00.

Sous la dynastie des Trân, l'ouverture des sceaux était un rite marquant le début d'une nouvelle année de travail pour l'appareil administratif. Selon l'histoire, chaque année, les rois Trân tenaient une cérémonie d'ouverture des sceaux pour rendre hommage aux personnes ayant rendu service à la Patrie.

La population locale a perpétué cette coutume, tant en mémoire des rois Trân que pour former les jeunes aux traditions patriotiques. De nos jours, les gens participent à cette cérémonie pour aspirer à une année placée sous le signe de la paix et du bonheur.

La fête printanière de Yên Tu

Des touristes à la fameuse pagode de bronze au sommet du mont Yên Tu, à plus de 1.000 m d’altitude. Photo: VNA

Elle commence du 10e jour du 1er mois lunaire et dure pendant les trois mois du printemps. Après une cérémonie solennelle organisée au pied du mont de Yen Tu au matin le 10e jour, commence alors le pèlerinage de dizaines de milliers de personnes. La fête printanière de Yên Tu est l'une des fêtes bouddhistes les plus importantes du pays, où des rituels sont organisés pour solliciter la prospérité et la stabilité, associés à diverses activités culturelles et artistiques.

Le célèbre nom de la montagne Yên Tu a toujours été associé au nom du roi bouddhiste Trân Nhân Tông, fondateur du Truc Lâm. Cette terre sacrée, qui est la capitale du bouddhisme du Dai Viêt (ancien nom du Vietnam), peut être mise en parallèle, en termes de valeurs, avec la Mecque des musulmans.

Le sanctuaire bouddhiste de Yên Tu est le lieu où, il y a plus de 700 ans, le roi Trân Nhân Tông s’installa pour mener une vie religieuse ascétique et fonder le Truc Lâm, après avoir renoncé au trône au profit de son fils.

Fête du temple du roi Mai

Organisé en commémoration de la victoire du roi Mai Hac De, le festival se tient durant trois jours (du 13 au 16 du premier mois lunaire) avec une cérémonie solennelle et une partie festive. La fête inclut des rituels tels que la cérémonie d'annonce, la procession, l'offrande d'encens et une grande cérémonie de sacrifice.

Les visiteurs peuvent plonger dans des millénaires de traditions culturelles, participer à des activités sportives et culturelles traditionnelles, de la lutte aux courses de bateaux, tout en appréciant des danses, des chants folkloriques et des compétitions.

Festival du village de Sinh (Huê)

Lai An est également connu sous le nom de village de Sinh. Situé sur la rive droite de la rivière Huong, il appartenait autrefois au district de Tu Vinh ou à la commune de Mâu Thân, commune de Phu Mau, district de Phu Vang, province de Thua Thiên-Huê (Centre).

Son festival de lutte a lieu les 9e et 10e jours du 1er mois lunaire. En plus des éléments spirituels et culturels, le festival est également un amusement sain et plein d'esprit martial, valorisant le courage, la confiance, la ruse.

Fête de la montagne Ba Den

En visitant la province de Tây Ninh (Sud) du 4ème à la fin du 1er mois lunaire, les voyageurs ont la chance de participer à la fête de la montagne Ba Den. La fête du printemps de la montagne Bà Đen a pour origine l'histoire d'une jeune fille, fille d'un fonctionnaire de la dynastie Nguyen, qui s'est sacrifiée pour préserver son honneur. Après sa mort, elle est apparue en rêve à un temple, et depuis, la communauté la vénère en tant que Sainte Mère de la Montagne.

En tant que fête la plus grande du Sud du Vietnam, chaque année, elle attire des visiteurs qui viennent prier pour la paix, le bonheur et la prospérité de la communauté.