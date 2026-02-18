Les festivals du début d’année, une richesse culturelle du Nord du Vietnam

Après les journées du Têt passées en famille, de nombreuses personnes choisissent de partir en voyage à partir du troisième jour du premier mois du Nouvel An lunaire, les festivals du début du printemps constituant des destinations significatives pour les premiers jours de l’année.

À partir du troisième jour du Têt, habitants et visiteurs venus de toutes les régions peuvent découvrir, dans le Nord du Vietnam, une série de festivals typiques des différentes localités afin de voyager au printemps, de se recueillir et de mieux comprendre les belles traditions culturelles vietnamiennes.

La fête de Dong Da est un festival à Hanoï commémorant la victoire historique du roi Quang Trung, héros national dans la lutte contre les envahisseurs étrangers.

La fête de la Pagode des Parfums (Chua Huong) est l’un des festivals les plus célèbres du Nord. Elle s’ouvre le sixième jour du premier mois lunaire et se prolonge jusqu’à la fin du troisième mois lunaire à Hanoï.

La fête en l’honneur de Tan Vien Son Thanh vise à préserver et à valoriser les valeurs spirituelles et culturelles liées au culte de Tan Vien Son Thanh. Selon le folklore vietnamien, Tan Vien Son Thanh est un saint qui symbolise les possibilités infinies et la lutte contre les catastrophes naturelles pour protéger les cultures et la vie des gens. Ce saint est l’un des quatre immortels de la croyance populaire vietnamienne.

La fête de Tich Dien Doi Son, fête traditionnelle du labour rituel, se déroule du cinquième au septième jour du premier mois lunaire dans la province de Ninh Binh, afin de prier pour des conditions climatiques favorables et de bonnes récoltes.

La fête de Tich Dien Doi Son vise à prier pour des conditions climatiques favorables et de bonnes récoltes. Photo: VNA

La fête du temple de Giong, organisée à Hanoï, est une fête traditionnelle emblématique, reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité. Chaque année au printemps, avant la récolte du riz, les Vietnamiens honorent le héros mythique Thanh Giong, dieu et saint, qui aurait défendu le pays contre les ennemis étrangers ; il est vénéré en tant que protecteur des moissons, de la paix du pays et de la prospérité de la famille.

Le marché de Vieng est un marché unique, organisé une seule fois par an à partir de l’après-midi du septième jour du premier mois lunaire, à Ninh Binh, où l’on achète pour attirer la chance.

La fête de Yen Tu débute le dixième jour du premier mois lunaire et se poursuit jusqu’à la fin du troisième mois lunaire, attirant de nombreux visiteurs à Yen Tu, dans la province de Quang Ninh. Le mont Yen Tu est étroitement lié au nom du roi-moine Tran Nhan Tong (1258-1308), troisième roi de la dynastie Tran, qui a vaincu les envahisseurs mongols à deux reprises au cours de son règne de 15 ans, et a fondé la première école vietnamienne de bouddhisme appelée « Thien Tong » ou Truc Lam Yen Tu Zen sur le mont Yen Tu, haute de 1.068 m. Yen Tu abrite des dizaines de pagodes, des centaines de tours et des milliers de reliques anciennes.

La fête de Lim, grande fête traditionnelle de la province de Bac Ninh, se tient officiellement le treizième jour du premier mois lunaire.

La cérémonie de l’ouverture du sceau du temple Tran, l’une des plus importantes fêtes du début de l’année, se déroule du onzième au seizième jour du premier mois lunaire au temple Tran, dans la province de Ninh Binh. Sous la dynastie des Trân, l'ouverture des sceaux était un rite marquant le début d'une nouvelle année de travail pour l'appareil administratif. Selon la légende, chaque année, les rois Trân tenaient une cérémonie d'ouverture des sceaux pour rendre hommage aux personnes ayant rendu service à la Patrie.

La fête de Ba Chua Kho (Reine du Trésor), organisée le quatorzième jour du premier mois lunaire au temple de Ba Chua Kho, dans la ville de Bac Ninh, attire de nombreux fidèles, en particulier des commerçants venus prier pour une année prospère.

Les festivals traditionnels du Nord du Vietnam, organisés au début de l’année, offrent aux habitants et aux visiteurs l’occasion de découvrir des valeurs culturelles originales et de renforcer leur attachement et leur fierté pour l’identité culturelle vietnamienne.-VNA/VI