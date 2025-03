Les femmes députées exhortées à poursuivre leurs contributions aux activités de l’Assemblée nationale

Rencontre des femmes députées à Hanoï. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré le 6 mars à Hanoï des députées à plein temps, des dirigeantes et des responsables du Conseil des ethnies, des comités, du Comité du Parti et du Bureau de l’Assemblée nationale, à l’occasion du 115e anniversaire de la Journée internationale de la femme (8 mars) et du 1985e anniversaire du soulèvement des sœurs Trung (40-2025).

S’exprimant lors de la rencontre, le plus haut législateur a souligné que les résultats positifs des activités de l'Assemblée nationale depuis le début de son 15e mandat - 65 lois, près de 200 Résolutions de l’Assemblée nationale, 5 ordonnances et près de 1 400 Résolutions du Comité permanent déjà approuvées – étaient en partie le fruit des efforts incessants et des contributions significatives des femmes députées, dirigeantes, fonctionnaires et employées de l’Assemblée nationale.

Tran Thanh Man a exhorté les députées, dirigeantes et responsables des organes de l’Assemblée nationale à renforcer leur solidarité et leurs contributions afin de bâtir des institutions solides capables de répondre aux nouvelles exigences et missions.

Grâce à l'attention des dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale, les femmes députées, quel que soit le poste qui leur est confié, doivent toujours incarner les nobles qualités des femmes vietnamiennes, apportant des contributions positives dans les domaines de la législation, de la supervision et de la prise de décision sur les grandes questions nationales, tout en promouvant l'égalité des sexes.

Le président de l'Assemblée nationale a également proposé au Comité chargé des affaires liées aux députés d'étudier le projet d'élection des députés à la 16e Assemblée nationale et aux Conseils populaires pour la période 2026-2031, en accordant une attention particulière à la planification des cadres féminins, à leur gestion et à leur candidature aux postes de députés à l'Assemblée nationale et de représentantes au sein des Conseils populaires. - VNA/VI