Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques en hausse de 15,5 % en neuf mois

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations de produits aquatiques ont atteint près de 991 millions de dollars en septembre, soit une hausse de 7,5 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total s'est élevé à 8,33 milliards de dollars, marquant une progression notable de 15,5 % par rapport à la même période de l'an dernier.

La crevette continue de dominer le secteur, avec un chiffre d'affaires de plus de 3,38 milliards de dollars depuis le début de l'année (+20,3 %), soutenu par une demande stable aux États-Unis, au Japon, en Europe et sur plusieurs marchés asiatiques. Le pangasius, quant à lui, a généré 1,6 milliard de dollars, soit une hausse de 10 % en glissement annuel, grâce à la reprise des marchés chinois, américain et du Moyen-Orient.

Les autres produits aquatiques affichent aussi de belles performances : poissons de mer (+ 18,5 % avec 1,61 milliard de dollars), calmars et poulpes (+ 18,7 % avec près de 550 millions de dollars), coquillages (+ 30 % avec 192 millions de dollars). En revanche, les exportations de thon reculent légèrement de 3,2 % à 705 millions de dollars, en raison d'une concurrence accrue.

Sur le plan des marchés, la Chine demeure le premier débouché avec 1,76 milliard de dollars (+32,1 %). Elle est suivie par les États-Unis, le Japon, l'Union européenne, la République de Corée et l'ASEAN. Le Moyen-Orient a également montré un dynamisme remarquable, atteignant près de 295 millions de dollars (+7,6 %), avec un bond de plus de 50 % enregistré rien qu'en septembre.

Pour maintenir cette dynamique, les experts recommandent de surveiller les évolutions des marchés et des politiques commerciales, de diversifier les marchés (ASEAN, Moyen-Orient, niches moins concurrentielles), de valoriser les produits et d'innover via la technologie, de renforcer la marque nationale par le biais de la gastronomie haut de gamme et de l'e-commerce. -VNA/VI