Les exportations nationales de poivre en 2022 atteignent 963 millions de dollars

Malgré les nombreuses difficultés dues à une inflation élevée et à une demande réduite, en 2022, les exportations de poivre ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires.

Selon les données du Département général des douanes, citées par le Département d’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), 226.000 tonnes de poivre ont été exportées l'an passé, d'une valeur de 963 millions de dollars, en baisse de 13,3% en volume mais en hausse de 2,7% en un an.

Mme Hoang Thi Lien, présidente de la Vietnam Pepper Association (VPA), a déclaré qu'en 2022, les fluctuations géopolitiques internationales, le changement continu des politiques monétaires et financières des pays, l'augmentation de l'inflation… ont grandement influencé la demande des consommateurs dans le monde mondiaux, affectant les exportations de poivre du Vietnam. Cependant, la filière a tout de même obtenu de bons résultats.



Selon le Département d’import-export, cette année, les exportations de poivre du Vietnam continueront de faire face à des difficultés dans un contexte de prix mondiaux sous pression en raison d'une offre abondante alors que la demande est faible. La demande chutera fortement au premier trimestre 2023 avec un hiver très difficile dans l'UE en raison de la crise énergétique.



Quant au marché chinois, la demande d'importation ne s'est pas rétablie fortement, bien que la Chine ait assoupli sa politique zéro Covid. On s'attend à ce que jusqu'au début du deuxième trimestre 2023, la demande du marché chinois puisse à nouveau augmenter.



« Le secteur des épices, du poivre en particulier, s'est stabilisé et est entré dans la chaîne de valeur mondiale. En outre, la filière vietnamienne du poivre est très appréciée pour sa capacité de transformation, la proportion de produits transformés représentant actuellement environ 30 % du chiffre d'affaires total à l'exportation », a déclaré Hoang Thi Lien, présidente de la Vietnam Pepper Association (VPA).



Les accords EVFTA entre le Vietnam et l'UE et UKVFTA entre le Vietnam et le Royaume-Uni aideront la filière à créer un avantage concurrentiel sur les pays n'ayant pas signé ces accords de libre-échange.



Par ailleurs, la taxe à l'importation sur le poivre concassé ou moulu exporté vers l'UE a été réduite de 4% à 0%... Par rapport à d'autres pays ayant les mêmes avantages à l'exportation que le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et l'Inde n'ont pas conclu d'accord de libre-échange avec l'Europe.