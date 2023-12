Les exportations nationales de durians établissent de nombreux records cette année

Les exportations de durians ont atteint cette année un chiffre record d'environ 2,22 milliards de dollars. En plus de la Chine qui est le marché principal de ce fruit, le durian vietnamien a connu une forte croissance dans de nombreux pays qui n'ont pas l'habitude d’en consommer.

Selon Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), les exportations vers la Chine ont rapporté 2 milliards de dollars, soit un bond de 1.515 % en un an. Cependant, la plus forte augmentation a été enregistrée sur le marché tchèque, avec 28.195%, pour s’établir à 10 millions de dollars. En outre, pour de nombreux marchés tels que le Canada, les États-Unis et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, bien que le montant des exportations ne soit que d'environ 4 à 6 millions de dollars, le taux de croissance a atteint de 222 à 837%.

Concernant le durian surgelé, la Thaïlande est devenue le plus gros acheteur. Au cours des 11 premiers mois, le Royaume en a importé pour 97 millions de dollars, suivi par les États-Unis avec plus de 18 millions de dollars.

En outre, le Vietnam a exporté pour 2 millions de dollars de durians séchés vers le marché chinois.

La plupart des experts sont optimistes quant aux perspectives pour 2024. Dang Phuc Nguyen prédit que les exportations pourraient croître d'environ 1 à 1,5 milliard de dollars par rapport à 2023.-VNA/VI