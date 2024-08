Les exportations du textile-habillement augmente de 5,9% en sept mois

Les exportations du textile-habillement en juillet sont estimées à 4,29 milliards de dollars, en hausse de 12,4% en glissement annuel. Il s'agissait du premier mois de l'année 2024 où ce chiffre dépassait la barre des 4 milliards de dollars, -son plus haut niveau enregistré depuis août 2022.

Selon le Département général des douanes, au cours des sept premiers mois, le secteur du textile-habillement a réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation de 23,9 milliards de dollars, en hausse de 5,9 % sur un an, correspondant à une augmentation de 1,33 milliard de dollars.

Sur ce total, les fibres textiles ont rapporté 2,53 milliards de dollars (+ 3,5%); les textiles et vêtements, 20,2 milliards de dollars (+6,3%); les tissus et autres tissus techniques ont atteint 458 millions de dollars (+18%) ; les matières premières du textile, de l’habillement, du cuir et des chaussures , 878 millions de dollars (+11,4%).

Actuellement, le Vietnam exporte des produits du textile-habillement vers 113 pays et territoires, notamment les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la République de Corée et la Chine.

Pour atteindre l'objectif des exportations de 44 milliards de dollars en 2024, les entreprises vietnamiennes doivent diversifier leurs marchés, leurs segments de clientèle et leurs produits et accroître leur compétitivité. De plus, elles doivent tirer parti des opportunités offertes par les accords de libre-échange. -VNA/VI