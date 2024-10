Les exportations du secteur agricole confrontées à la fois aux opportunités et aux difficultés

Selon un rapport du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations du secteur agricole dans son ensemble au cours des neuf premiers mois étaient estimées à 46,28 milliards de dollars, en hausse de 21 % par rapport à la même période de l'année dernière. Il a notamment affiché un excédent commercial de 13,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 71,2% en rythme annuel.

Plus précisément, de janvier à septembre, les exportations de produits agricoles ont atteint 24,85 milliards de dollars, soit une augmentation de 27,7 % ; celles de produits forestiers, 12,46 milliards de dollars (+20,3 %) ; celles de produits aquatiques, 7,23 milliards de dollars (+9,5 %) ; celles de produits d’élevage, 376 millions de dollars (+3,8 %).

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, si le taux de croissance actuel est maintenu, les exportations du secteur agricole pourraient établir cette année un nouveau record de 60 à 61 milliards de dollars.

Cependant, le vice-ministre a indiqué que le secteur agricole est confronté à de nombreuses difficultés, dont la plus difficile concernant le typhon Yagi.

En effet, le typhon Yagi et les crues et inondations ont causé des dégâts au secteur agricole estimés à plus de 30.800 milliards de dongs. Ce sont l'élevage et la pêche qui ont subi le plus de dégâts.

Selon les dernières statistiques préliminaires des Douanes, au cours de la première quinzaine d'octobre, parmi les huit principaux produits agricoles d'exportation du Vietnam, seul le groupe du manioc et des produits dérivés a enregistré une croissance du chiffre d'affaires à l'exportation par rapport à la 2e quinzaine de septembre.

Les 7 autres groupes de produits clés ont tous diminué au cours de la première quinzaine d'octobre. Par exemple, les produits aquatiques ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 465,5 millions de dollars, en baisse de plus de 12% par rapport à la deuxième période de septembre. Les fruits et légumes ont enregistré un montant de près de 296 millions de dollars, en baisse de près de 35%...

On peut voir que les données ci-dessus reflètent en partie les effets négatifs du typhon Yagi sur le secteur agricole et ses exportations.

La réalisation de l’objectif d’exportation de plus de 60 milliards de dollars en 2024 dépend donc en grande partie de la rapidité de la reprise de la production après le typhon, ainsi que des conditions météorologiques durant le reste de l’année.-VNA/VI