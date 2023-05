Les exportations de thé rapportent 50 millions de dollars en quatre mois

Le Vietnam a exporté au cours des quatre premiers mois de cette année 30.000 tonnes de thé pour 50 millions de dollars, soit une baisse de 4,8% en volume et de 5,8% en valeur en glissement annuel, a fait savoir le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).

Le prix moyen à l’exportation du thé vietnamien en avril était d’environ 1.634 dollars la tonne, soit une baisse de 10,4% par rapport à la même période de l’an dernier.



Les données des pays exportateurs de thé montrent que les prix à l’exportation du thé dans de nombreux pays sont restés élevés, mais la situation a stagné au Vietnam en raison de problèmes de qualité des matières premières.



Le MARD a recommandé que pour augmenter la valeur des exportations de thé, les entreprises doivent renforcer la coopération, développer des zones de matières premières de haute qualité, passer à de nouvelles variétés de thé tout en améliorant les étapes de transformation, en garantissant les exigences de sécurité alimentaire afin de répondre à la demande du marché.



Le Vietnam occupe actuellement le 7e rang mondial en production de thé et le 5e rang mondial en exportation de thé.



Selon le MARD, le pays compte 123.000 ha de théiers, capables de produire 1,02 million de tonnes de bourgeons frais.



Les produits à base de thé vietnamiens sont exportés vers 74 pays et territoires, dont le Pakistan, la Chine, la Russie et l’Indonésie. Les expéditions vers la Chine représentent 12 à 15% du volume total des exportations du pays. – VNA/VI