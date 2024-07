Les exportations de riz atteignent 2,98 milliards de dollars au premier semestre

Au premier semestre, le Vietnam a exporté 4,68 millions de tonnes de riz pour 2,98 milliards de dollars, en hausse de 10,4% en volume et de 32% en valeur en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.



Entre janvier et juin, le pays a récolté 23,3 millions de tonnes de riz sur 3,48 millions d’hectares, pour un rendement moyen de 6,7 tonnes par ha, soit une augmentation annuelle respectivement de 1,6%, de 0,5% et de 0,7 tonne par ha.



Pendant ce temps, le Vietnam a dépensé environ 670 millions de dollars pour importer du riz d’autres pays, principalement du Cambodge et de l’Inde.



Bien qu’étant le deuxième exportateur mondial de riz, le pays importe toujours certains types de riz pour la production d’aliments pour animaux. -VNA/VI