Les exportations de produits aquatiques en hausse de 3,3% en janvier

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), en janvier 2025, le chiffre d'affaires total des exportations de produits aquatiques du pays a atteint 774,3 millions de dollars, soit une hausse de 3,3 % par rapport à la même période de l'année précédente.

En particulier, les crevettes restent le produit connaissant la plus forte croissance, avec une valeur d'exportation atteignant 300 millions de dollars, représentant 39 % du chiffre d'affaires total à l'export des produits aquatiques.

En revanche, les exportations de poisson tra (pangasius) et de thon ont continué à rencontrer des difficultés au cours du premier mois de 2025. Le chiffre d'affaires à l'export du pangasius s'est établi à 123 millions de dollars et celui du thon à plus de 65 millions de dollars, soit des baisses respectives de plus de 25 % et de 17,7 % en glissement annuel.

Par ailleurs, le rapport sur le marché des produits aquatiques met en évidence des tendances contrastées selon les destinations d'exportation. Alors que le marché chinois (y compris Hong Kong) a enregistré une forte croissance de 64,9 %, les marchés américain et européen ont connu des baisses respectives de 16 % et 17,6 %.

De son côté, le marché de l'ASEAN a maintenu une croissance stable avec une hausse de 10,5 %, confirmant le potentiel des pays d'Asie du Sud-Est comme un élément positif pour les exportations vietnamiennes. En revanche, le Moyen-Orient et d'autres marchés ont enregistré une baisse de la consommation, obligeant les entreprises vietnamiennes à ajuster leurs stratégies d'exportation.

Selon les prévisions, le marché mondial des produits aquatiques devrait connaître de nombreuses fluctuations en 2025, sous l'effet de facteurs tels que les changements dans les habitudes de consommation, les politiques tarifaires et les variations de l'offre et de la demande, qui influenceront les exportations vietnamiennes. En particulier, la baisse de la demande sur les principaux marchés, comme les États-Unis, constituera un défi majeur pour des produits tels que les crevettes, le pangasius et le thon.

Pour assurer un développement durable du secteur, les entreprises vietnamiennes devront se concentrer sur la diversification des marchés, l'amélioration de la qualité des produits et la production de produits à haute valeur ajoutée afin de renforcer leur compétitivité à l'international. -VNA/VI