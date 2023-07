Les exportations de logiciels jouent un rôle clé dans l'économie numérique

Les exportateurs de logiciels ont occupé le devant de la scène dans la peinture économique numérique vietnamienne au cours des six premiers mois de cette année, affichant des revenus d'exportation élevés.

Au premier trimestre de cette année, FPT a enregistré une augmentation de 32 % du chiffre d'affaires des services informatiques à l'étranger, grâce à une hausse de 44,1 % du nombre de nouveaux contrats.

Grâce à sa forte tendance à la transformation numérique, le Japon est devenu le plus grand marché de FPT sur la période, avec une augmentation de 31,2 % du chiffre d'affaires et de 65,7 % du nombre de contrats. Cette année, FPT vise un milliard de dollars d'exportations de logiciels.

Pendant ce temps, CMC Global a déclaré qu'au cours des six premiers mois de cet exercice, ses revenus avaient augmenté de 85% en glissement annuel pour atteindre 641 milliards de dôngs (27,11 millions de dollars).

Les principaux marchés de l'entreprise comprennent la République de Corée et les pays de la région Asie-Pacifique. Le Japon et les pays d'Asie-Pacifique restent des marchés prometteurs pour les entreprises informatiques vietnamiennes.

Actuellement, plus de 500 entreprises vietnamiennes fournissent des services d'information à leurs partenaires japonais, y compris des entreprises à grande échelle telles que Rkikeisoft, Luvina, Jujinet, VMO et VTI. La demande du Japon en externalisation informatique est estimée à plus de 30 milliards de dollars par an, dont le Vietnam soumet 6 à 7 %. Le marché a largement contribué aux revenus totaux des logiciels et des services informatiques du Vietnam, environ de 14 milliards de dollars en 2022, avec une croissance annuelle de 20 à 40 %.

Nguyên Thi Thu Giang, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association des logiciels et des services des technologies de l'information du Vietnam (VINASA), a déclaré que le potentiel du marché restait important en raison de la pénurie de ressources humaines et de la forte demande de réparation et de maintenance du système.

Nguyên Thiên Nghia, directeur adjoint du Département de l'industrie des TIC au sein du ministère de l'Information et de la Communication, a déclaré que le Vietnam visait cette année au moins 2 milliards de dollars de revenus provenant des logiciels et des services informatiques des entreprises nationales à l'étranger. Le Vietnam offre des incitations intéressantes aux entreprises informatiques, notamment une exonération et une réduction de l'impôt.

Dans son rapport 2021, AT Kearney a déclaré que le Vietnam était le sixième marché d'externalisation informatique le plus attractif au monde après les marchés traditionnels comme l'Inde, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie et le Brésil. -VNA/VI