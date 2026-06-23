Le secteur agricole vietnamien poursuit sa dynamique de croissance en 2026, porté par l’expansion des marchés d’exportation et l’exploitation efficace des accords de libre-échange. Toutefois, les perspectives pour la fin de l’année demeurent assombries par les risques de sécheresse et d’événements climatiques extrêmes associés au phénomène El Niño, susceptibles d’affecter les objectifs de production et d’exportation du pays.

Les exportations agricoles vietnamiennes confrontées aux risques climatiques liés à El Niño. Photo: Bnews

Selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la valeur totale des exportations agricoles vietnamiennes a atteint 30,69 milliards de dollars à la fin du mois de juin, soit une hausse de 9,2 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les principaux marchés d’exportation ont également affiché une demande soutenue. Les ventes vers la Chine ont augmenté de 28,4 %, celles à destination de l’Union européenne de 4,2 %, tandis que le marché japonais a enregistré une hausse de 3,5 %.

Pour les autorités, ces résultats constituent une base favorable pour atteindre l’objectif annuel fixé entre 73 et 74 milliards de dollars d’exportations agricoles. Toutefois, elles soulignent que l’environnement international demeure marqué par des incertitudes économiques, une concurrence accrue et un renforcement des exigences sanitaires et techniques imposées par les marchés importateurs.

Au-delà des défis commerciaux, le secteur agricole doit désormais faire face à une menace croissante liée aux conditions météorologiques. Les services météorologiques vietnamiens préviennent que les effets d’El Niño devraient se renforcer au cours des derniers mois de 2026.

Selon Dang Thanh Mai, cheffe adjointe de l’Administration météorologique et hydrologique du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les températures moyennes sur l’ensemble du territoire devraient dépasser les normales saisonnières de 0,5 à 1,5 degré Celsius. Entre octobre et décembre, les écarts pourraient même atteindre entre 1 et 2 degrés Celsius.

Dans le nord du pays, y compris à Hanoï, plusieurs vagues de chaleur intense supérieurs aux moyennes observées ces dernières années sont attendus durant le reste de la saison estivale. Certaines régions pourraient enregistrer des records historiques de température.

Les experts estiment également qu’El Niño entraînera une diminution des précipitations de 25 à 50 % dans la plupart des régions du Vietnam, avec un impact particulièrement marqué sur la côte du Centre-Sud, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud du pays.

Cette situation accroît considérablement les risques de sécheresse, tant localisée que généralisée, notamment dans les zones où les besoins en eau pour l’agriculture et la vie quotidienne sont élevés. Le secteur agricole figure parmi les activités économiques les plus exposées à ces phénomènes.

Face à ces perspectives, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dang Ngoc Diêp, a indiqué que son ministère avait demandé à ses départements, instituts et agences spécialisées de préparer des scénarios de réponse adaptés aux situations météorologiques défavorables.

Les services météorologiques ont notamment été chargés de renforcer le suivi des évolutions climatiques afin de fournir aux autorités locales des informations actualisées pour ajuster les calendriers de production agricole. Une attention particulière est accordée à la réorganisation des saisons culturales et à l’utilisation de variétés végétales plus résistantes à la sécheresse et à la salinité, en particulier dans le delta du Mékong.

Parallèlement, le ministère a demandé aux services responsables des infrastructures hydrauliques de coordonner leurs actions avec les collectivités locales afin d’optimiser l’exploitation des systèmes d’irrigation multifonctionnels et de garantir l’approvisionnement en eau dans les régions les plus vulnérables.

À plus long terme, les autorités entendent poursuivre la restructuration du secteur agricole en privilégiant l’amélioration de la qualité des produits, la création de valeur ajoutée et le respect des normes de sécurité alimentaire. Le développement des systèmes de traçabilité et l’exploitation des accords commerciaux internationaux demeureront également des leviers essentiels pour élargir les débouchés à l’exportation et atteindre les objectifs de croissance fixés pour 2026.

Dans ce contexte, le maintien de la dynamique des exportations agricoles dépendra autant de la capacité du Vietnam à consolider sa compétitivité sur les marchés internationaux que de son aptitude à anticiper et à atténuer les effets des aléas climatiques qui s’annoncent pour la fin de l’année. -VNA/VI