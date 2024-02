Les étudiants vietnamiens en Russie promeuvent la culture nationale

A l’occasion du Nouvel An lunaire du Dragon et du 74e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Russie, des étudiants vietnamiens de l’Université technique d’Etat de Moscou (Bauman) ont organisé le 16 février un programme d'échange culturel, artistique et culinaire.

Les organisateurs ont créé un espace culturel imprégné de l'identité nationale vietnamienne avec des expositions de photos de paysages vietnamiens, la présentation de jeux folkloriques et de plats vietnamiens, qui ont beaucoup attiré l'attention des amis internationaux.

S'exprimant lors de cet événement, Chernikov Alexandre Sergueïevitch, chef du Département des programmes d'éducation internationale, a estimé que c'était une opportunité pour les Russes de découvrir le Vietnam, sa culture et ses habitants.

Il a également adressé ses félicitations à l'occasion du Nouvel An lunaire aux invités de l'ambassade du Vietnam en Russie et à tous les étudiants vietnamiens présents au programme.

De son côté, Vuong Dac Thang, attaché de défense vietnamien en Russie, a exprimé sa gratitude à la direction de cette université pour avoir toujours prêté attention aux études, à la vie et aux activités des étudiants vietnamiens au cours de la période écoulée, ainsi qu'avoir créé des conditions favorables à l'organisation de cet événement. -VNA/VI