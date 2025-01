Les étudiants vietnamiens en Russie font rayonner la culture de leur pays

Pour la première fois, 36 étudiants remarquables ont été honorés et récompensés du titre prestigieux d'Étudiants aux cinq qualités pour l'année scolaire 2023-2024. Photo : VNA

Le 7 janvier, le Bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Russie a célébré le 75ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle des étudiants vietnamiens (9 janvier 1950-2025) et organisé une cérémonie de bilan annuel de l'Association des étudiants vietnamiens en Russie pour 2024.

L'événement a rassemblé des représentants de l'ambassade du Vietnam en Russie, Tran Phu Thuan, vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations des Vietnamiens en Russie, ainsi que plus de 100 étudiants vietnamiens exemplaires.

Lors de la cérémonie, Le Huynh Duc, président de l'Association des étudiants vietnamiens en Russie, a présenté un rapport sur les réalisations notables de l'association en 2024. Parmi celles-ci figurent l'organisation réussie du congrès des étudiants vietnamiens en Russie en mars 2024, réunissant plus de 160 délégués représentant les quelque 9 000 étudiants vietnamiens dans ce pays, ainsi que le développement de mouvements de volontariat.

Ces initiatives incluent la collecte de plus de 100 millions de dôngs destinés à financer la construction d'une salle informatique pour l'école primaire Bao Toan, située dans la province septentrionale de Cao Bang.

L'Association a également fait un don de plus de 2 000 dollars pour soutenir les victimes du typhon Yagi au Vietnam et a organisé diverses activités culturelles et sportives. Ces événements ont renforcé la solidarité entre les étudiants vietnamiens en Russie et promu les valeurs culturelles vietnamiennes auprès des amis russes et internationaux.

Pour la première fois, 36 étudiants remarquables ont été honorés et récompensés du titre prestigieux d'Étudiants aux cinq qualités pour l'année scolaire 2023-2024.

Les représentants du Comité du Parti de l'ambassade du Vietnam en Russie et de l'Union des organisations des Vietnamiens en Russie ont exprimé leur souhait que l'Association des étudiants vietnamiens en Russie continue à se développer et à attirer la participation active d'un grand nombre d'étudiants vietnamiens. L'Association est encouragée à renforcer son intégration et ses échanges avec les étudiants internationaux, contribuant ainsi à promouvoir les valeurs culturelles uniques de la nation vietnamienne auprès des amis internationaux en Russie. -VNA/VI